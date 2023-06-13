В Свердловской области поддержат более 50 проектов в сфере развития туризма

Победители получат средства на строительство глэмпингов, разработку электронных путеводителей, создание инфраструктуры лиц с ограниченными возможностями здоровья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Проекты по строительству глэмпингов, разработке электронных путеводителей и созданию инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями получат поддержку в Свердловской области. В этом году будут реализованы более 50 проектов, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Определены победители конкурсного отбора на создание и развитие инфраструктуры туризма в Свердловской области. Победители получат средства на строительство глэмпингов, разработку электронных путеводителей, создание инфраструктуры лиц с ограниченными возможностями здоровья. <…> Всего в рамках отбора на создание модульных конструкций получат поддержку 20 проектов на общую сумму 88,2 млн рублей. <…> Еще 37 проектов от предпринимателей будут поддержаны в рамках направления "Развитие инфраструктуры туризма". Государственная поддержка данного направления будет обеспечена на общую сумму более 100 млн рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что проекты будут реализованы в 2023 году.

Как уточнили в департаменте, к концу 2023 году в Свердловской области появится 100 новых мест в средствах размещения на территории 14 муниципалитетов. В частности, планируется создать более комфортные условия для путешествующих на перевал Дятлова. На пути маршрута из Ивделя появятся 11 модульных домов с 21 спальным местом, а также санитарные узлы, зоны питания и визит-центр.

Кроме того, в Свердловской области будут созданы шесть круглогодичных плавательных бассейнов, три электронных путеводителя о туристских ресурсах Свердловской области и промаркированы четыре новых туристских маршрута на территории Горноуральского, Первоуральского и Сысертского городских округов.

Также за счет федерального и регионального бюджетов создадут пляжную инфраструктуру на территории 11 муниципальных образований.

В 2022 году в департаменте информационной политики сообщили, что 332 млн рублей будут направлены на благоустройство прибрежных зон, строительство глэмпингов и развитие сети маршрутов. Средства для этого выделили из федерального бюджета по итогам конкурса Ростуризма.