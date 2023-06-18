В Дагестане у Ханагского водопада открыли новый гостиничный комплекс премиум-класса

В объект вложено более 170 млн рублей частных инвестиций

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Новый гостинично-ресторанный комплекс премиум-класса открыли в Табасаранском районе Дагестана. В объект вложено более 170 млн рублей частных инвестиций, сообщил ТАСС глава администрации района Магомед Курбанов.

"Открыли современный гостинично-ресторанный комплекс премиум-класса "Гордость Табасарана" у самой популярной туристической локации - Ханагского (Хучнинского) водопада. Сегодняшний объект один из таких, в который вложено более 170 млн рублей. Это вклад в развитие туристического потенциала частным инвестором, нашим земляком, который проживает в Казахстане", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в гостинице созданы 10 люкс-номеров. "Открытие объекта способно качественно повлиять на экономическую, культурную и туристическую привлекательность района", - добавил он.