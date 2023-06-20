В Дербенте к 2026 году появится новый пятизвездочный отель

Реализация крупных проектов не только позволяет повысить привлекательность города, но и создает рабочие места

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Пятизвездочный отель появится в дагестанском Дербенте к 2026 году. Он станет одним из лучших в прибрежной зоне в России, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Хизри Абакаров.

"При непосредственном участии зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко были достигнуты договоренности с государственной корпорацией Туризм.РФ, и сегодня мы закрепили их соглашением о реализации совместного инвестпроекта по строительству пятизвездочного отеля в Дербенте. Он станет новой визитной карточкой нашего города. <...> Новый отель станет одним из лучших в прибрежной зоне в России. Строительство отеля будет вестись в рамках совместного предприятия. В 2026 году он уже примет первых гостей", - написал Абакаров.

По его словам, реализация крупных проектов не только позволяет повысить привлекательность города, но и создает рабочие места.

"Радует, что Дербент привлекает все больше друзей-инвесторов, друзей, готовых вкладывать свои силы в развитие, в процветание нашего города", - добавил Абакаров.