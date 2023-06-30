В музей на Урале поступила коллекция хорватского наива из более сотни предметов искусства

В начале 2024 года в музее будет организована выставка, а затем и постоянная экспозиция с работами хорватских художников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ЕМИИ) получил более сотни предметов знаменитого хорватского наивного искусства, в дальнейшем в музее будет сформирована постоянная экспозиция хорватских художников. Об этом сообщили в Telegram-канале музея.

"Коллекция Музея ИЗО пополнилась уникальными произведениями хорватского наива. <…> 131 произведением из коллекции известного собирателя хорватского наива Владимира Темкина. <…> Музейное собрание обогатилось работами выдающегося художника XX столетия Ивана Генералича, классиков хорватского и мирового наивного искусства Мийо Ковачича, Ивана Веченая, Драгана Гажи, Ивана Лацковича и многих других авторов. Хорватский наив - это уникальный художественный феномен, аналогов которого, пожалуй, нет в мировом искусстве", - говорится в публикации.

Директор музея Никита Корытин отметил, что в начале 2024 года в музее будет организована выставка, а затем и постоянная экспозиция с работами хорватских художников.

"Это цельная коллекция, полно представляющая отдельный, всемирно известный и признанный феномен в художественной культуре - Хлебинскую школу наивного искусства, включая работы и самой значительной фигуры в истории школы - Ивана Генералича. Это приобретение меняет статус нашей коллекции наива, которая теперь закрепляет позиции музея на карте не только региона или страны, но и мира. <…> Помимо того, что сам коллекционер пошел на беспрецедентные уступки для музея и передал существенную часть собрания в дар, ядро коллекции было выкуплено для музея меценатом Радой Русских", - сказал Корытин.

В ноябре 2017 года в Екатеринбурге открылся Музей наивного искусства с крупнейшей на Урале коллекцией работ художников-наивистов, проект реализован ЕМИИ. Подобные музеи есть во Франции, Швейцарии, Израиле, США. Также в ЕМИИ имеется, в частности, известная в России и за рубежом коллекция русского авангарда 1910-1920 годов, в этом году к 300-летию Екатеринбурга планируется создать постоянную экспозицию с предметами искусства из коллекции.