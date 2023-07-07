7 июля, 05:38

В Кузбассе субсидию за трудоустройство многодетных безработных увеличили в 2,5 раза

Она достигла 150 тыс. рублей

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Субсидию работодателям при трудоустройстве многодетных безработных и родителей детей-инвалидов в Кемеровской области увеличили до 150 тыс. рублей. Ранее организации могли получить не более 60 тыс. рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"При трудоустройстве многодетных безработных и родителей детей-инвалидов работодатели региона теперь смогут получить до 150 тыс. рублей. В Кузбассе на учете в центрах занятости региона состоят 376 безработных и ищущих работу многодетных и родителей, воспитывающих детей-инвалидов", - рассказали в правительстве.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уточнил, что в регионе принимаются меры для самореализации всех жителей региона. "Особенно важно это для тех семей, которые воспитывают троих и более детей. Такое значительное увеличение субсидии будет стимулировать работодателей трудоустраивать незанятых многодетных отцов и матерей, а также родителей детей с инвалидностью", - сказал Цивилев.

Компании могут получить субсидию на создание и оснащение рабочих мест, закупку оборудования, софинансирование заработной платы и на оплату начисленных на заработную плату сотрудника страховых взносов. Для получения субсидии работодателю необходимо обратиться в центр занятости населения или через личный кабинет на портале "Работа России". 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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