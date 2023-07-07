Сахарный завод под Белгородом запустил экскурсии для знакомства туристов с производством

Предприятие разработало две программы, направленные на профориентацию молодежи: "Тайна сахарного кристалла" - для школьников и "Русагро - территория развития" - для студентов

БЕЛГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. В Белгородской области на Чернянском сахарном заводе стартовала программа промышленного туризма. Экскурсии направлены на профориентацию молодежи. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления по туризму региона.

"Чернянский сахарный завод приглашает школьников и студентов на экскурсии. Молодежи расскажут о производстве сахара и о карьере на предприятии", - сказали в пресс-службе.

Сахарный завод разработал две экскурсионные программы, направленные на профориентацию молодежи: "Тайна сахарного кристалла" - для школьников и "Русагро - территория развития" - для студентов.

Чернянский сахарный завод - часть агрохолдинга "Русагро", одного из крупнейших в стране производителей. "Сотрудники Чернянского завода покажут технологию производства сахара и этапы работы предприятия, а также расскажут о профессиях, необходимых для работы на сахарном заводе", - пояснили в региональном управлении по туризму.

Ранее программа промышленного туризма стартовала на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Белгородской области, туристы смогут посещать предприятие дважды в неделю. ГОК разработал для гостей и жителей Белгородской области две туристические программы: "В центре притяжения" (7+) и "Следуй за рудой" (18+). Первая включает посещение выставочно-профориентационного центра "Магниториум", смотровой площадки карьера, туристского информационного центра. В рамках второй программы гостей также познакомят с работой обогатительной фабрики, покажут склад готовой продукции, туристов также угостят обедом горняка.

Лебединский ГОК и Чернянский сахарный - участники II Всероссийского акселератора по промышленному туризму "Открытая промышленность", в рамках которого 10 предприятий Белгородской области разработали и модернизировали свои туристические маршруты. Также в рамках финальных мероприятий акселератора команда региона защитила стратегию по развитию промышленного туризма и анонсировала открытие отраслевого центра компетенций.