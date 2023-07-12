На трассе Джубга - Сочи перекрыли движение

Меру ввели из-за подтопления проезжей части, оползня и упавших деревьев

ТАСС, 12 июля. Движение на нескольких участках трассы А-147 Джубга - Сочи перекрыто из-за подтопления проезжей части, оползня и упавших деревьев. Об этом сообщили в среду в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"В Туапсинском районе по ряду причин перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 Джубга - Сочи. На участке км 10+500-10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками. Движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией. На 39-м км сошел оползень. На км 43+700 упало два дерева", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник на участках федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи упали два дерева, движение затруднено, последствия были ликвидированы. В Лазаревском районе фиксируют частичное подтопление проезжей части. Штормовое предупреждение в связи с непогодой в Сочи продлено до конца дня вторника, купание на пляжах запрещено.

В Сочи дожди шли на протяжении трех дней. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Были эвакуированы почти 600 человек, в пунктах временного размещения в Сочи находятся 364 человека, среди них местные жители и туристы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что курортная инфраструктура на черноморском побережье Краснодарского края не повреждена из-за дождей, туристы продолжают отдых.