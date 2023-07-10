В АТОР заявили о целостности туристической инфраструктуры на черноморских курортах РФ

Находящиеся в Анапе туристы продолжают свой отдых в забронированных отелях несмотря на подтопления, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Курортная инфраструктура на черноморском побережье Краснодарского края не повреждена во время подтоплений из-за дождей, туристы продолжают отдых. Об этом сообщается в понедельник на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Находящиеся в Сочи и Адлере туристы продолжают отдых в своих отелях. Переселений нет, отельная инфраструктура не пострадала. Находящиеся в Анапе туристы продолжают свой отдых в забронированных отелях. Переселений не требуется. В целом, инфраструктура курорта практически не пострадала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Анапе и Сочи продолжат действовать запреты на купание в море из-за шторма.

Касаемо ситуации в Абхазии в АТОР добавили, что в Гагрском районе туристам приходится переселяться из некоторых отелей, туроператоры оказывают им содействие по мере наличия мест.

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. В пунктах временно размещения находится 240 человек, штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 12 июля.