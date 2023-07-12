В Красноярском крае из-за просрочки Роспотребнадзор подал иск к сети "Командор"

В магазинах были выявлены нарушения обязательных требований к продукции

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало иск в краевой арбитражный суд на сеть продуктовых магазинов "Командор" из-за обнаружения в 20 точках сети просроченной продукции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.

"Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о привлечении ООО "ТС Командор" к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Роспотребнадзор провел плановую выездную проверку в свыше 20 магазинах города Красноярска, поселка городского типа Березовки и города Сосновоборска: супермаркетах "Командор", дискаунтерах "Хороший" и гипермаркетах "Аллея", - говорится в сообщении.

По данным суда, были выявлены нарушения обязательных требований к продукции, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. "Роспотребнадзор установил, что ответчик предлагает к продаже пищевую продукцию с истекшим сроком годности, нарушает правила маркировки товаров и не соблюдает условия хранения продукции", - пояснили в суде.

Торговая сеть "Командор" по количеству магазинов является самым крупным продуктовым ритейлеров в Восточной Сибири. В регионах Сибирского федерального округа работает более 390 магазинов под брендами "Командор", "Аллея", "Хороший".