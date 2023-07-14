Прокуратуре и РГО поручили наладить экомониторинг ликвидации отходов в Арктике

На севере Красноярского края с советских времен скопилось большое количество технологического мусора

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратуре совместно с Русским географическим обществом (РГО), волонтерами поручено проводить постоянный мониторинг ситуации с ликвидацией отходов в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

"Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в рамках рабочей поездки в Красноярский край посетил Арктическую зону, <…> осмотрел территории побережья моря Лаптевых, мыса Челюскин и заповедника "Большой Арктический", где находятся места массового накопления отходов, образовавшихся в результате активного освоения Арктики в советский период. По итогам визита прокурору Красноярского края поручено во взаимодействии с руководством региона, Русским географическим обществом и активистами проекта "Чистая Арктика" наладить постоянный экологический мониторинг ситуации и разработать предложения по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что информация об экологических проблемах на территории Арктики была направлена министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

На севере Красноярского края с советских времен скопилось большое количество технологического мусора - бочек от топлива, останков транспортных средств, ржавой техники. По данным прокуратуры, общая площадь земельных участков Таймырского Долгано-Ненецкого района и Норильска, на которой выявлены отходы, составляет 489 гf. В 2022 году в Норильске ликвидированы свалки на общей площади 124,5 тыс. кв. м (1/38 часть от всей установленной площади загрязнений Норильска и Таймыра). На полигоны передали 83,2 тыс. кв. м отходов.