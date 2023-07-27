Цель — помочь, а не наказать. Как центр "Контакт" работает с подростками из группы риска

"У нас нет трудных подростков, есть проблемы, которые мы должны решить". У специалистов петербургского центра "Контакт" основная задача — не вешать ярлыки, а стать примером и наставником, заниматься профилактикой асоциальных явлений среди молодежи. За почти три десятилетия непрерывной работы изменилось многое — методики, ориентированность социальных программ, а главное — изменились сами подростки и их проблемы. Рассказываем о подходах специалистов даже к самым закрытым ребятам

Профилактические беседы и места концентрации

"Ты понимаешь, что уже с 14 лет у нас частично уголовная ответственность? Ты подходишь, берешь у граждан деньги. А если бы человек попросил доказать, что ты — представитель благотворительного фонда, а у тебя ничего нет? Это мошенничество, обман".

Это одна из профилактических бесед с ребенком, просящим у прохожих пожертвовать деньги на "доброе дело". Разговоры с подростками о нарушениях и ответственности для сотрудников социального патруля центра — ежедневная работа, задача — предостеречь детей от ошибок, а если они уже совершены — помочь не делать новых.

"Центру уже почти 30 лет, "Социальный патруль" — то структурное подразделение, которое появилось одним из первых. На момент создания работа была заточена на преодоление проблемы беспризорности, что успешно реализовалось. Сегодня специалисты нашего отдела занимаются рейдовой работой по территории всех районов Петербурга, которую можно разделить на два больших блока — исследование уличного пространства и профилактические работы с несовершеннолетними в уличном пространстве", — рассказал начальник отдела мониторинга уличного пространства "Социальный патруль" Вячеслав Осипов.

Как сотрудники общаются с подростками прямо на улице, что заставляет тех довериться постороннему человеку? Вместе с Валерием Новиковым, специалистом мониторинга уличного пространства с 15-летним опытом, отправляемся в рейд по Петроградскому району. Маршрут охватывает проблемные локации — заброшенные здания, водоемы, торговые центры, кафе быстрого питания, дворы, скверы и детские площадки.

"Благодаря нашим усилиям сейчас в Петроградском районе заброшенных зданий с открытым доступом практически нет. Периодически бывает, что вновь вскрывают, но мы это держим на контроле. У меня есть доверенные ребята, которые рассказывают, где они собираются и где снова есть открытые заброшки", — говорит Новиков.

Но легко бывает далеко не всегда — иногда проблемы возникают из-за того, что у здания, по сути, нет собственника.

"Вот это, кстати, было долгое время местом притяжения всех наших несовершеннолетних, — сказал Новиков в ходе рейда, указывая на доходный дом Басевича. — Он длительное время стоял брошенный, подростки здесь постоянно тусовались, употребляли алкоголь, запрещенные вещества, чего тут только не было. Мы много лет с этим боролись. В некоторых комнатах у них стояла мебель, я знал почти всех обитателей, даже был один мальчик, который, такое чувство, там жил, он у нас потом был на социальном сопровождении. Сейчас там все огорожено, дежурят охранники, ведется капремонт".

Не карательный орган

Помимо рейдов по улицам и удаления рекламы наркотиков, в задачи специалиста социального патруля входит проведение профилактических бесед, если подросток что-то нарушает. По словам Валерия, проблемы молодежи — курение, употребление алкоголя, запрещенных веществ, мелкие кражи и мошенничество, драки.

"Мы должны выйти с подростком на доброжелательную беседу, чтобы выявить рычаги возможной работы с ним. Главное — никогда не делать им замечаний, и обычно они очень легко идут на контакт. Для начала мы всегда только предупреждаем и объясняем суть правонарушения, ответственность за это правонарушение. Если мы понимаем, что ситуация тяжелая, подросток попадает в поле зрения не первый раз, то привлекаем комиссию по делам несовершеннолетних, администрацию района, возможно, органы опеки и попечительства", — рассказал Новиков.

В ходе беседы чаще всего выясняется, что у подростка избыток свободного времени, поэтому специалисты пытаются определить область интересов, предлагают кружки и секции, записывают контактные данные и номер школы.

"Они очень часто врут, я это чувствую, но если подросток попадется второй раз, то тут через друзей, знакомых мы будем его вычислять. У меня налажены отношения почти со всеми школами, поэтому вычислить его не так трудно", — говорит Новиков.

Сейчас под его наблюдением больше десяти подростков Петроградского района, половина из них состоит на социальном сопровождении в центре "Контакт". Как он считает, эти дети, по сути, мало в чем виноваты, к беспорядочному образу жизни их толкают семейные или социальные проблемы. Многие подростки не знают законов, а значит, не осознают ответственности. Чтобы не допустить правонарушений уже уголовного характера, необходимо показывать, что о ребятах помнят, интересуются их жизнью. Некоторые попадают под присмотр уже с раннего возраста.

"Мы работаем с подростками от 14 лет, но есть 12-летний мальчик, за которым я присматриваю. Хотя он состоит на контроле в других организациях, скорее всего, в будущем он станет нашей работой тоже. Он постоянно ворует, у него уже стерты все рамки дозволенного. Ребенок постоянно находится на улице, курит, я его застукал за токсикоманией. Я был в шоке, думал, что современные дети таким уже не занимаются. Это очень большая проблема", — поделился Новиков, отметив, что до сих пор общается с некоторыми ребятами, в прошлом состоящими на сопровождении, которые "стали очень достойными людьми", что, безусловно, "приятно осознавать".

Ежедневно в 18 районах Петербурга специалисты проводят по два рейда, чтобы профилактические мероприятия в конечном счете победили серьезные правонарушения: проверяют, что изменилось, дают советы.

"Уличное пространство для подростка комфортно, это его среда, он чувствует себя там в безопасности. Это не кабинет психолога, куда он пришел на чужую территорию. Поэтому именно на улице подростки очень хорошо раскрываются, рассказывают о себе, о своих проблемах: семейное неблагополучие, проблемы со сверстниками, в школе. Мы — не карательный орган, мы в первую очередь занимаемся тем, что пытаемся выявить проблему и ее решить", — говорит начальник отдела мониторинга уличного пространства "Социальный патруль" Вячеслав Осипов.

Волонтерство — путь к осознанности

На социальном сопровождении с подростком работают психологи, юристы, педагоги. "Я раньше думала, что с подростками работать невозможно, но на самом деле они очень интересные, гибкие. Если они чувствуют искреннее отношение и их воспринимают такими, какие они есть, они будут открытыми и идти на контакт. Проблемы у подростков меняются, так как молодежь сама трансформируется, влияет не только атмосфера в семье, а также события, которые происходят в мире и социуме. Очень много появляется тревожных детей, очень много мы выявляем расстройств, и тогда вынуждены направлять детей уже к психотерапевту", — говорит начальник отдела психологических консультаций центра "Контакт" Любовь Михайлова, тоже отметив, что приводит молодежь на социальное сопровождение чаще всего неорганизованный досуг.

Специалисты ходят с ребятами на концерты, в театры, музеи, хорошо зарекомендовало себя вовлечение в волонтерскую деятельность.

"Костяк наших добровольцев составляют воспитанники центра — это одна из форм профилактики. Бывает так, что молодой человек находится в неблагополучной компании, наша задача привлечь его в абсолютно другую среду, чтоб он смог найти новых друзей, новые интересы. Но все это должно идти от его желания, мы никогда не заставляем", — поделился начальник отдела развития волонтерского движения центра "Контакт" Илиа Жвания.

Один из подростков, попавших под социальное сопровождение, — 16-летний Ярослав. В прошлом году он нарушил "комендантский час" (в Петербурге несовершеннолетним до 16 лет запрещено появляться в целом ряде общественных мест без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00, летом с 23:00 до 6:00).

"Со мной было несколько профилактических бесед, потому что проблема заключалась только в нарушении "комендантского часа". Но я все равно остался в центре и стал волонтером — мне понравилось. Мне нравится пробовать все новое, а волонтерство как раз дает такую возможность — можно участвовать в абсолютно разных мероприятиях", — говорит юноша.

Сегодня волонтеров в центре около 2 тыс., это молодежь со всего города. Ребята задействованы на крупных фестивалях, форумах и конференциях.

"У нас около 12 крупных городских мероприятий. Одно из них — городское мероприятие для молодежи "Альтернатива", которое проходит в конце июля. Мы приглашаем для участия всевозможные организации от хоккейного клуба до организаций по переработке пластика — все, что может быть интересно молодежи. Подростки знакомятся с организациями города, понимают, что этим можно заниматься и увлекаться", — рассказал Жвания.

Волонтеры центра активно взаимодействуют с другими волонтерскими движениями Петербурга: с общественным движением "Волонтеры-медики" занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции, с Центром городских волонтеров помогают людям с ОВЗ, ветеранам.

"Такая деятельность вызывает у ребят положительные эмоции, когда они чувствуют, что они нужны и делают добрые дела", — говорит Жвания.

Одно из таких дел — акция "Синяя птица — безопасная территория". В Петербурге на асфальте часто можно увидеть изображение синей птицы на белом фоне, скрывающей сомнительные объявления. Акция проходит раз в месяц в каждом районе города.

© Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ"

"Сейчас мы планируем поменять формат, потому что надписи переходят с асфальта на фасады. Будем думать, как мы сможем помогать, потому что федеральный закон запрещает вносить какие-то изменения на фасаде зданий, нужно делать это вместе с ТСЖ. Мы понимаем, что город большой и все охватить мы не можем, наша задача — показать общественности, что существует такая проблема и с ней нужно бороться", — говорит Жвания.

Главное мероприятие для волонтеров центра — слет лидеров волонтерских движений — проводится в августе. На четыре дня подростки выезжают в Ленинградскую область, получают новые знания, занимаются спортом, проходят квесты, общаются с наставниками из Росмолодежи. Попадают на слет не все, а только те, кто ярко проявил себя.

"Мы туда направляем 140 ребят, хотя заявок поступает около тысячи. Это бесплатно, таким образом мы поддерживаем и благодарим их за активную работу. Четыре дня они работают над проектами по профилактике правонарушений и в последний день презентуют. Члены жюри выбирают лучший проект, который мы потом помогаем реализовать в течение года", — рассказал Жвания.

Тиражирование опыта и помощь регионам

В структуру "Контакта" входят Социальный патруль, Центр урегулирования конфликтов, Центр реализации профилактических проектов, Информационно-аналитический центр, Ситуационный центр, Учебно-методический центр, действует телефон доверия "Горячая линия".

"Центр "Контакт" — самое крупное учреждение профилактики в стране, мы сохранили все, что развивалось с 1995 года. Мы не закрывали направления, создавали новые. Ключевая перспектива — масштабирование опыта, чем мы и занимаемся, когда к нам приезжают коллеги из других регионов. Фактически мы рассказываем те алгоритмы, которые используем в работе. Мы понимаем, что у нас страна очень большая и везде есть своя региональная специфика, но у центра есть программа, которая может быть адаптирована под запросы отдельного региона", — рассказал директор центра "Контакт" Павел Горюнов.

Развитие служб уличной социальной работы с подростками — одно из ключевых направлений стратегической программы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Подростки России". Уникальный опыт центра был выбран за основу создания уличных служб в 11 регионах страны.

"Мы для страны являемся методическим центром, который может рассказывать о том, как работать с теми или иными кейсами. У нас у первых в стране появилась Служба медиации, которая уже более семи лет функционирует. Наши сотрудники помогали аппарату уполномоченного по правам ребенка при президенте обучать специалистов по уличной работе, которая запускается в других регионах. Так или иначе мы взаимодействуем со всеми регионами страны", — рассказал Горюнов.

Он отметил, что сейчас нужно постоянно обмениваться опытом с другими регионами, ведь каждый имеет свои наработки, которые могут быть полезны и актуальны для Петербурга. Тем более что часто молодежь из группы риска уезжает учиться в колледжи другого субъекта или просто переезжает с родителями. Постоянный контакт с учреждениями профилактики регионов позволит держать на контроле таких ребят.

"Сегодня мы видим, что есть тренд на трудоустройство молодежи, на получение первого опыта. Мы взяли курс на развитие этого направления, у нас есть отдел социологических исследований, который проводит опросы среди молодежи, и на основе этих исследований мы изменяемся и наши мероприятия подстраиваются под запросы ребят. Потому что в первую очередь им должно это быть интересно и полезно, а не нам", — рассказал директор центра.

В этом году центр запускает короткий курс образовательных программ в автомобильной сфере — мойка, несложный ремонт, детейлинг. Опыт уникален как для города, так и для страны. Обучение будет длиться неделю, потом трудоустройство. Проект позволит расширить количество специальностей для трудоустройства несовершеннолетних, а автомобильная сфера им наиболее интересна.

"Большинству ребят нужна работа здесь и сейчас. Мы начнем в этом году с автомобильной сферы, потому что в ней серьезный запрос на новые кадры, а наши ребята хотят в основном работать с техникой. Тем самым мы перекроем ту нишу ребят, которые не мотивированы на обучение в учебном заведении, но им нужно дать шанс в жизни. В этом основная задача, проблема и интерес нашей работы", — заключил Горюнов.

Дарья Иванова