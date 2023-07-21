В Дни Великого Устюга пройдут конкурсы рыбацких и старинных блюд, фестивали еды и песен

Празднование совпало с 720-летием со дня памяти небесного покровителя города Прокопия Праведного, 20-летием Прокопьевской ярмарки и 375-летием

ТАСС, 21 июля. Старинный город Великий Устюг отпразднует 876-летие с 21 по 23 июля с огромным количеством интерактивных площадок, на которых ожидается до семи тысяч гостей. В этом году празднование совпало с 720-летием со дня памяти небесного покровителя города Прокопия Праведного, 20-летием Прокопьевской ярмарки и 375-летием с начала похода Семена Дежнева, рассказали ТАСС в администрации Великоустюгского округа.

"Помимо Дня города, в этом году у нас празднуется сразу несколько событий: 720 лет памяти Прокопия Праведного 21 июля, 20-летие Прокопьевской ярмарки, 375 лет походу Семена Дежнева. На этих событиях и основаны праздничные мероприятия. Сегодня вечером в честь Прокопия Праведного прошел фестиваль колокольного звона "Звонное лето", - рассказала ТАСС начальник отдела туризма и межрегиональных связей администрации Великоустюгского округа Наталья Боринская.

Как сообщил руководитель муниципалитета Александр Кузьмин, в пятницу состоялась божественная литургия в день памяти Прокопия Праведного. Ее возглавил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. "Важнейшим из многих пророческих предсказаний и чудес праведного Прокопия было избавление Устюга от истребления каменно-огненной тучей. Это было в 1290 году, за 13 лет до его кончины. Прокопий прожил в юродстве 60 лет. После смерти был причислен к лику православных святых, а в Великом Устюге над его могилой возвели собор", - добавил Кузьмин на своей странице во "ВКонтакте".

В субботу будет работать юбилейная Прокопьевская ярмарка, которая охватывает весь центр города. Ярмарка проводится с 2002 года и входит в топ-5 самых ярких событийных мероприятий лета в России, съезжается большое количество участников из разных регионов. На День города откроется множество интерактивных площадок по всему городу, завершится празднование поздним вечером фейерверком, а затем продолжится в воскресенье, отметила Наталья Блоринская.

На площади Ленина развернется площадка "Казачий курень" в память об атамане, мореплавателе Семене Дежневе, где познакомят с бытом, традициями казаков и угостят блюдами казачьей кухни. Там же состоится торжественное открытие и выступления коллективов X Всероссийского фестиваля казачьей песни имени Семена Дежнева.

От ухи до купеческой свадьбы

Одним из популярных является Фестиваль еды-2023, где пройдет конкурс "Кулинарная культура наших предков". На него заявилось 16 участников от сельских территорий, они представят традиции и блюда, которые готовили в прошлом - на купеческий стол, свадьбу, обед на сенокосе и другие события. На Сухонском поле в субботу вечером состоится конкурс рыбацкой кухни, на которую заявились 17 коллективных участников. Они подготовят блюда из рыбы в номинациях: "Уха - царица супов", "Рыбное изобилие" и "Даешь, молодежь!", где соревноваться смогут даже дети. При приготовлении блюд можно использовать лишь местную речную рыбу.

Также будут работать охотничье, сельское и рыбацкое подворья с мастер-классами, спортивная площадка с многоборьем, библиоцентр Деда Мороза, арт-пространство с ремесленниками, концертные площадки.

Великий Устюг - это город-музей под открытым небом, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром Севера Руси. В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, что царь Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги на государев "обиход". В этот период за Устюгом утвердился титул Великий. Одновременно развивались кустарные производства, а также художественные промыслы, многие из которых сохранились до наших дней. Город сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы, поэтому был включен в список исторических городов России, сохранивших свое историко-культурное наследие. В Великом Устюге и окрестностях расположены 146 объектов культурного наследия.