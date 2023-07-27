В Свердловской области планируют сделать "Демидовский маршрут" железнодорожным

Его протяженность составляет 329 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют в 2024 году запустить брендированный туристический поезд по памятным местам, связанным с деятельностью династии Демидовых. Об этом сообщила ТАСС директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

"Мы планируем в следующем году при содействии Свердловской железной дороги и правительства Свердловской области создать такой вот брендированный туристический поезд", - сказала она, отвечая на вопрос о развитии туристического маршрута, связанного с династией Демидовых.

Также она добавила, что сейчас автобусные туры по "Демидовскому маршруту" реализованы только в варианте экскурсии по выходным дням. Для развития направления прорабатывается вариант увеличения количества автобусов, которые задействованы на маршруте.

"Демидовский маршрут" в июне 2022 года получил статус национального, он представляет собой трехдневную автобусную поездку по местам, связанным с династией Демидовых. Он проходит по территории Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила и Верхних Таволог. Протяженность всего направления составляет 329 км.

Представители династии купцов и промышленников Демидовых были основателями множества заводов на Урале, вокруг которых впоследствии образовались города.