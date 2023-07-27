В Плесе впервые открылась выставка зарубежного пейзажа из коллекции ГМИИ им. Пушкина

В экспозицию также вошли произведения американского художника Рокуэлла Кента

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Выставка "Зарубежный пейзаж XX века", в которую вошли 23 работы известных художников стран Европы и США из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ), впервые открылась в Плесском музее-заповеднике в Ивановской области. В экспозицию вошли произведения американского художника Рокуэлла Кента, чьи работы были популярны в СССР, но из-за его симпатии к советскому строю запрещались в США, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка, которая открылась сегодня, специально подготовлена для Музея пейзажа Плесского музея-заповедника. В экспозицию вошли 23 работы мастеров из стран США и Европы, в том числе из Франции, Исландии, Испании, Италии, Чехии, демонстрирующие яркую панораму развития зарубежного пейзажа XX века. Все работы представлены в Плесе впервые", - сказали в пресс-службе.

В экспозицию вошли две работы Фредерика Лонге - правнука немецкого философа Карла Маркса. Среди представленных его произведений - "В глубине бухты. Финистер". "В 1962 года у Лонге была персональная выставка в ГМИИ, поэтому его работы есть в коллекции музея", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого, на выставке можно увидеть картину "Похороны сардинки" испанского художника Альберто Санчеса, известного своей работой в театре Федерико Гарсиа Лорки и представлявшего в 1937 году с Пабло Пикассо Испанию на международной выставке в Париже, а также картины американского художника, общественного деятеля и писателя Рокуэлла Кента. "Кент был очень популярен в СССР. После начала "холодной войны", в США он был признан коммунистом, и некоторые его работы были уничтожены. На выставке представлено три произведения художника, среди которых - "Художник в Гренландии", - пояснили в музее.

Отмечается, что выставка будет работать до 12 ноября. Это второй проект Плесского музея-заповедника и ГМИИ. В 2022 году в Плесе открылась выставка "Западноевропейская гравюра и живопись XVII-XVIII вв", где зрители смогли увидеть в единой экспозиции уникальное графическое собрание западноевропейских гравюр из коллекции музея-заповедника и пять полотен мастеров из собрания ГМИИ.