В Вологодской областной больнице откроют шесть операционных

Ремонт операционного блока и отделений челюстно-лицевой хирургии и травматологии начали в 2022 году

ТАСС, 28 июля. Шесть современных операционных откроют до конца августа в Вологодской областной больнице, сообщила пресс-служба губернатора.

"Пять лет назад, когда утверждали концепцию развития больницы, мы ставили задачу создать в области крупнейший медицинский комплекс по оказанию высокотехнологичной специализированной помощи. С 2019 года на ремонт и закупку оборудования медучреждения из областного бюджета выделили порядка 2,9 млрд рублей. Сегодня видим, что наша областная больница по своему оснащению не уступает федеральным клиникам", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

Ремонт операционного блока и отделений челюстно-лицевой хирургии и травматологии начали в прошлом году, на работу и закупку оборудования выделили более 700 млн рублей, отметил глава региона.

По словам заведующего анестезиолого-реанимационным отделением больницы Никиты Попова, в операционной нейрохирургии установлен многофункциональный хирургический стол, поставлена "великолепная анестезиологическая аппаратура, которая соответствует всем мировым стандартам". Оборудование в операционных подключено к интернету, при необходимости к операциям в Вологде смогут подключиться врачи федеральных клиник. В новой ЛОР-операционной установлена система воздушных ламинарных потоков для обеспечения стерильности и снижения числа осложнений. На высоком уровне будут также оснащены отделения челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии. В дальнейшем планируется привести в порядок гинекологический корпус.

Вологодская областная клиническая больница является крупным многопрофильным учреждением региона, включает четыре центра: сердечно-сосудистый, перинатальный, травматологический и территориальный центр медицины катастроф, 26 клинических отделений, отделение санитарной авиации, две консультативные поликлиники и 61 вспомогательное подразделение.