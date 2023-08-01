Кабмин утвердил планы развития пяти дальневосточных городов

Речь идет о Северобайкальске, Тынде, Улан-Удэ, Чите и Южно-Сахалинске

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило планы комплексного социально-экономического развития до 2030 года пяти дальневосточных городов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизация транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры - такие мероприятия предусмотрены в долгосрочных планах комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы и Тынды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности планы включают более 100 мероприятий. Общий объем финансирования во всех городах превысит 740 млрд рублей, федеральные средства составят более половины этой суммы - свыше 420 млрд рублей.

В Чите создадут два индустриальных парка: "Кадалинский" и "Стройпром". Будет построен Российский центр стрельбы из лука, а также проведена газификация жилых домов. В Улан-Удэ предусмотрено строительство национального музея, театрально-культурного центра и центра креативных индустрий. Как отметили в кабмине, для Северобайкальска перспективным направлением развития станет туризм: здесь будет построен второй бутик-отель "Байкальская резиденция" и проведен капитальный ремонт санатория "Подлеморье".

В Тынде реконструируют аэропортовый комплекс и прилегающие к нему территории. Помимо этого, в городе запланирован капитальный ремонт школы № 7, благоустройство общественных территорий и дворов, приведение в порядок городских улиц и дорог местного значения. А в Южно-Сахалинске начнется реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Корсаков. Будут построены новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта и образовательный кластер - кампус "СахалинTech".

Проект по реновации городов Дальнего Востока реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, регионы разрабатывают 25 мастер-планов.