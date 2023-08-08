В поселении Ростовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Глава администрации Усть-Донецкого района сообщил, что проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения распространения инфекции и ликвидации очага

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Режим ЧС объявлен на территории Апаринского сельского поселения Ростовской области из-за очага африканской чумы свиней. Об этом написал в Telegram-канале глава администрации Усть-Донецкого района Виктор Гуснай.

"Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Апаринского сельского поселения. Это вынужденная мера, связанная с обнаружением африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве", - написал Гуснай.

Он уточнил, что в поселении проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения распространения инфекции, а также ликвидации очага. В населенном пункте, где обнаружен вирус, установлен карантин, все свиньи подлежат убою. Для получения компенсаций необходимо предоставить документы в областной минсельхоз, добавил Гуснай.

Как уточнили в управлении ветеринарии Ростовской области, очаг АЧС обнаружен в личном подсобном хозяйстве хутора Бронницкого. Спеиалисты обходят частные домовладения в хуторах, пересчитывают поголовье свиней, проводят обследование несанкционированных свалок и лесополос.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. Болезнь, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней, зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.