В Якутии на территорию заказника "Плейстоценовый парк" завезли бизонов

Животных привезли из Венгрии

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Партию из 12 бизонов завезли на территорию заказника "Плейстоценовый парк" в Нижнеколымском районе на севере-востоке Якутии. Об этом ТАСС сообщил директор заказника Никита Зимов.

"При поддержке благотворительного фонда Андрея Мельниченко привезли из Венгрии 12 бизонов. Кроме этого, по итогам экспедиции на Ямал мы отловили овцебыков в природном парке "Ингилор" - крупнейшем в мире питомнике этих животных. Сейчас они находятся в Архангельске и ждут пароход", - рассказал Зимов.

По его словам, первая партия овцебыков, которые, как позднее выяснилось, оказались самцами, была завезена в "Плейстоценовый парк" в 2010 году с острова Врангель. Появление новых особей позволит формировать собственную популяцию, пояснил директор заказника.

В парке обитают девять видов крупных травоядных животных - северный олень, якутская лошадь, лось, степной бизон, зубр, овцебык, як, калмыцкая корова и овца. При этом работники парка постоянно проводят эксперименты по адаптации новых видов. Например, партия из 10 верблюдов, привезенная в парк в 2021 году, благополучно адаптировалась к суровому климату.

Эколог Сергей Зимов в 1988 году начал эксперименты по расселению животных, создав для этого в Якутии заказник "Плейстоценовый парк". Дело отца подхватил его сын Никита. Авторы научного эксперимента уверены в возможности воссоздания экосистемы "мамонтовых степей" на территории, где сейчас растут мхи, вечнозеленые кустарники и тундровый лес.

Заказник "Плейстоценовый парк" находится в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. На его территории проводится эксперимент по воссозданию экосистемы "мамонтовых тундростепей", которые доминировали в Северном полушарии во времена последнего оледенения.