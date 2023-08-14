Участниками молодежного фестиваля "Таврида. Арт на Волге" станут около 5 тыс. человек

Интерактивные площадки развернут в Центральном парке культуры и отдыха с 13 по 17 сентября

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Первый молодежный фестиваль "Таврида. Арт на Волге" состоится в сентябре 2023 года в Волгограде, в нем примут участие около 5 тыс. человек, сообщили в региональном Центре поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма.

"Порядка 5 тыс. молодых активистов объединит в Волгоградской области первый молодежный фестиваль "Таврида. Арт" на Волге". Интерактивные площадки развернутся в Центральном парке культуры и отдыха с 13 по 17 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гостей и участников фестиваля ждет образовательная программа, мастер-классы от артистов и хореографов, танцевальный и пластический спектакли и другое. В программе также музыкально-хореографическое театрализованное представление творческой молодежи региона "Правнуки Победы", рассказывающее о том, как юные сталинградцы в годы Великой Отечественной войны встали на защиту Родины вместо ушедших на фронт старших братьев и отцов. Кроме того, на "Тавриде" покажут гала-концерт "Память поколений" с участием волгоградских молодежных групп, ансамблей, вокалистов в возрасте до 30 лет, исполняющих произведения патриотической тематики.

Прием заявок от молодежи в возрасте от 14 до 35 лет продлится до 25 августа на официальном сайте фестиваля. Проект получил грант федерального конкурса "Регион для молодых" в размере 140 млн рублей. На эти средства будет создан современный молодежный центр, обновлена инфраструктура и проведены образовательные и творческие мероприятия.