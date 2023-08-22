В Екатеринбурге "поджог" военкомата объяснили учениями по охране зданий

СМИ сообщали, что здание оцепили сотрудники правоохранительных органов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. В Екатеринбурге состоялись учения с "поджогом" военного комиссариата Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС военный комиссар региона Юрий Аксенов.

"В рамках системной работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры и иных значимых объектов ведется отработка действий по пресечению возможных противоправных действий. Свидетелями таких учений и стали прохожие", - сказал он.

Ранее в местных СМИ появилась информация о попытке поджога областного военкомата. По их данным, здание оцепили правоохранители.

Двухэтажное здание областного военкомата находится на улице Ленина в центре Екатеринбурга.