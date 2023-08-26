"Ночь города" началась в Перми с театрализованного гала-шоу в постановке Ильи Авербуха

Мероприятие является кульминацией летнего фестиваля "Город встреч"

ПЕРМЬ, 26 августа. /ТАСС/. Празднование "Ночи города" началось в Перми с театрализованного гала-шоу с участием пермских и столичных артистов в постановке Ильи Авербуха. "Ночь города" является кульминацией летнего фестиваля "Город встреч" - флагманского мероприятия 300-летия Перми, сообщает корреспондент ТАСС.

"Ночь города", которую мы встречаем сегодня, станет кульминацией летнего фестиваля "Город встреч". Он показал, насколько разнообразна культура Пермского края и насколько регион богат талантами. У вашего города великая история и, конечно, должно быть и будет великое будущее. Уверен - впереди у пермяков много поводов для гордости за родной город и край, ведь в Перми все реально. Поздравляю всех с юбилеем!" - сказал заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета "Пермь-300" Дмитрий Чернышенко в видеообращении к пермякам перед началом шоу Ильи Авербуха.

Он также отметил, что за время подготовки к празднованию 300-летия Перми были реализованы "важные инфраструктурные проекты, которые качественно изменили город" для его жителей и гостей. "В прошлом году турпоток в Пермском крае достиг своего рекорда - 820 тыс. человек - и превысил показатели 2021 года на 13%. Мы, конечно, рассчитываем, что в год 300-летия число туристов обновит рекорд и составит более 1 млн", - добавил Чернышенко.

По задумке авторов "Ночи города", шоу - это не просто концерт, состоящий из выступлений известных исполнителей, это продолжение идеи "встреч" жанров, культур, традиций. Так, на сцене "встретились" пермские звезды и столичные артисты, в том числе победители и участники проекта "Города встреч" "Проявись", артисты Пермского театра оперы и балета Зарина Абаева, Артем Мишаков и Полина Булдакова, исполнительница русского и коми-пермяцкого фольклора Даша Калина, выдающийся 12-летний пианист Лев Бакиров, группы "Давинчи" и Elcapitan!

Вместе с пермяками на сцене у академического Театра-Театра выступили Dj Smash, рэпер Loc-Dog, Лев Лещенко и группа "Ленинград". Выбор последней, как сообщили организаторы шоу, не случаен - "у Перми и Санкт-Петербурга много общего: от белых ночей до великолепных театров". "А группа "Ленинград" одинаково популярна как на берегах Невы, так и на берегах Камы", - добавили в оргкомитете.

Среди событий "Ночи города" также прошли девять экскурсий по городу и "Мозгобойня" на набережной, посвященная "Маршрутам Перми". На площадке перед Органным залом Пермская филармония организовала программу, где прозвучали шедевры отечественной классики и популярные мелодии из кинофильмов. В частности - мелодия из драмы "Список Шиндлера", "Русский танец" из "Лебединого озера" Чайковского и вальс из трагикомедии "Берегись автомобиля". После гала-шоу "Ночь города" продолжилась прогулками пермяков по ночному Компросу (Комсомольский проспект) и городской набережной, где с полуночи до 02:00 (00:00 мск) можно было увидеть световое представление - танец подсвеченных яхт и аэростатов на берегу Камы.

"Город встреч"

Флагманское событие празднования 300-летия Перми - большой летний фестиваль "Город встреч" - началось в столице Прикамья 17 июня с необычного концерта группы "Чайф" на теплоходе у Речного вокзала. Всего в ходе летнего фестиваля в городе состоятся восемь ключевых событий в разнообразных творческих направлениях - от балета, оперы, джаза и эстрады до хип-хопа, рока, фолк-музыки и экстрима. За лето пермяки и гости города увидели фестиваль нового театра "Пермское море", с его спектаклями в самых неожиданных локациях города; фестиваль живой культуры "Обряды-наряды", с реконструкцией традиционных обрядов народов Прикамья, их аутентичными костюмами, национальными блюдами, промыслами и ремеслами. Также "Город встреч" дал старт первым Семейным спортивным играм в Перми, танцевальному фестивалю "Танцуй. Открывай", фестивалю экологичности в музыке и жизни "Переработка", а также фестивалю экстрим-спорта под классическую музыку "Ведем себя культурно" и многим другим.

Юбилей Перми

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые пройдут в течение 2023 года. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.