На юге и востоке Хабаровского края ожидают сильные дожди

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила личной безопасности, а также принять меры по сохранению своего имущества

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер на части территории Хабаровского края. Об этом сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на Дальневосточный Гидрометцентр.

"30 и 31 августа дождь будет идти в южных и восточных районах Хабаровского края", - говорится в сообщении.

30 августа на территории южных районов - в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах, ожидается неустойчивая погода с дождями, местами с очень сильными ливнями и ветром до 15-20 м/с. 31 августа интенсивные осадки ожидаются на востоке края - в имени Лазо, Советско-Гаванском и Ванинском районах.

Сейчас в крае складывается неблагоприятная паводковая обстановка. Подъем уровня воды в реках привел к подтоплениям дорог в трех поселениях, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В частности, это дороги внутри населенных пунктов Видное и Кедрово Вяземского района и Гайтер Комсомольского района. По информации спасателей, проезд по дорогам возможен.

В настоящее время дождевой паводок с уровнями близкими к категории неблагоприятного явления и выше проходит по всей Уссури на территории края. Вода поднимается и на Амуре, у Хабаровска уровень составляет 378 см. В течение двух суток вода поднимется еще на 10-15 см. Неблагоприятной для Хабаровска считается отметка 450 см, опасной - 600 см.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила личной безопасности, а также принять меры по сохранению своего имущества. Туристов, рыбаков и охотников просят воздержаться от выезда на реки, сплавы, в труднодоступную местность во время паводка.

Уровень воды на Уссури и Амуре поднимается после сильных дождей, прошедших в Китае и в Приморском крае, где на западе вышло из берегов большинство рек, подтопив тысячи жилых домов и приусадебных участков, отмечают гидрологи. При достижении Амуром значений неблагоприятного явления и выше в зону возможного подтопления могут попасть 22 населенных пункта в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, а также в Амурском, Комсомольском и Нанайском районах. В жилые дома вода зайти не должна, однако подтопленными могут оказаться 996 дач, 226 приусадебных территорий и порядка 30 участков дорог.