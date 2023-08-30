В Приморье в результате ДТП погиб котенок амурского тигра

Полиция проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Полиция Приморского края проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб котенок амурского тигра, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Прошедшей ночью мужчина 1986 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Corona, в районе автодороги Киевка - Лазо совершил наезд на хищника, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу. <...> Водитель, отъехав с места происшествия, сообщил об инциденте в дежурную часть. На место инцидента прибыли полицейские и представители дирекции охраны животного мира", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке грунтовой дороги. Назначено проведение проверки. В отношении мужчины полицейские составили административный протокол по ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Погибшее животное направлено на медико-биологическое исследование.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете, он занесен в Красные книги России и Международного союза охраны природы. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономных областей, а также северных районов Китая и КНДР. В настоящее время в России насчитываются около 750 амурских тигров.