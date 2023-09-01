В Смоленской области ввели выплаты по 100 тыс. обучающимся в вузах молодым матерям

В регионе также планируют ввести компенсацию части расходов по первоначальным взносам ипотеки и ипотечных кредитов для учителей, врачей и фельдшеров

ТАСС, 1 сентября. Молодые матери-студентки вузов и ссузов получат единовременные выплаты по 100 тыс. рублей на каждого рожденного или усыновленного ребенка. Об этом сообщил врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

"Особое внимание [уделяем] поддержке студенческих семей с детьми. C 1 сентября будем предоставлять единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей студенткам, обучающимся по очной и очно-заочной форме, в возрасте до 26 лет на каждого рожденного или усыновленного ребенка", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Кроме того, с 1 января в Смоленской области введут дополнительную ежемесячную выплату в размере 3 тыс. рублей для студенток, которые учатся по очной и очно-заочной форме, воспитывают детей в возрасте до трех лет и постоянно проживают на территории региона.

Власти Смоленской области к началу нового учебного года увеличили стипендии с 500 рублей до 3 тыс. рублей для студентов целевого набора, ввели механизм компенсации для них стоимости аренды жилья - до 10 тыс. рублей ежемесячно. Также в регионе планируют ввести компенсацию части расходов по первоначальным взносам ипотеки и ипотечных кредитов для учителей, врачей и фельдшеров, выделили 46 млн рублей на покупку служебных квартир для 16 врачей и 6 фельдшеров. 14 из них - для выпускников этого года, которые обучались по целевым договорам.

"Рассчитываю, что эти и другие меры станут хорошим подспорьем для нашей молодежи, а также дополнительным аргументом в пользу получения образования и дальнейшего трудоустройства в родном регионе", - добавил врио главы региона.