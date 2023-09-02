В колледжах области приступили к получению профессии более 4 тыс. студентов

ТАСС, 2 сентября. Школы Мурманской области перешли на пятидневную неделю обучения по распоряжению губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования области.

"Все школы Кольского Заполярья по поручению губернатора Андрея Чибиса перешли на пятидневный режим работы. Теперь у детей будет больше времени на общение и реализацию интересных проектов. Также во всех школах региона обучение будет идти по единой государственной образовательной программе. Ко всем нововведениям педагоги готовы на 100%, для них проводили занятия и курсы в очном и онлайн-формате", - отметила министр образования и науки Диана Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении.

В этом году в регионе также впервые начнет реализовываться программа патриотического воспитания "На Севере - жить!", включающая не только уроки, но и экскурсии, первое занятие состоится 8 сентября, добавили в пресс-службе.

За парты 162 школ области в этом году сели почти 85 тыс. ребят, более 8,5 тыс. из них - первоклассники. В колледжах области приступили к получению профессии более 4 тыс. студентов, а в крупнейший вуз региона - Мурманский арктический университет - пришло более 2 тыс. первокурсников.