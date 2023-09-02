Музыканты из Турции, Египта и Белоруссии выступят в Перми на фестивале электронной музыки

Мероприятие впервые проходит в Спортивном комплексе им. Сухарева и посвящено 300-летнему юбилею столицы Прикамья

ПЕРМЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Музыканты из Турции, Египта и Белоруссии выступят в Перми на пятом международном фестивале электронной музыки EFEST. В этом году мероприятие впервые проходит в Спортивном комплексе им. Сухарева и посвящено 300-летнему юбилею столицы Прикамья, сообщила журналистам замдиректора Центра по реализации проектов в сфере культуры Пермского края Кристина Путилова.

"В этом году мы отмечаем пятый юбилейный фестиваль электронной музыки и визуального искусства. Мы вновь стали международным фестивалем, мы стали еще больше и еще масштабнее. К нам в этом году приехали новые диджеи из Египта, Турции, Республики Беларусь. Лайнап очень объемный и разнообразный. Безусловно, в этом году мы, как и всегда, радуем зрителей спецэффектами, визуализацией, танцорами, фриковым шоу - в этом году у нас выступают воздушные гимнасты, такого не было никогда. Каждый год мы стараемся придумывать что-то новое и необычное. Мы надеемся, что в следующие годы мы сможем привлечь еще больше гостей из других регионов", - сказала Путилова, отметив, что СК им. Сухарева - новая площадка для фестиваля, "здесь есть самый большой по площади крытый манеж в Перми, а это значит, что все специальные события и "фишки" фестиваля состоятся при любой погоде".

По словам организаторов, в этом году EFEST будет посвящен самым современным технологиям в аудиовизуальном искусстве, а шоу для главной сцены будет создано при помощи искусственного интеллекта. Одной из особенностей фестиваля этого года стал открытый набор участников, который был объявлен в марте этого года. В финальный список по итогам серии прослушиваний были отобраны шесть исполнителей и музыкальных групп, которые играют электронную танцевальную музыку в стилях progressive house, trance, progressive, tech house и других. Это исполнители из Перми - Andrew Heaven, Impressive Range, White Fox, Ranta & Miroshin; Екатеринбурга - Elecground Live; а также Губахи - Melarmony.

Кроме того, впервые после пандемии на фестиваль приехали музыканты из других стран, в частности на EFEST выступят электронный дуэт из Белоруссии Para Noir, турецкий музыкант Turker, исполнитель из Каира - Monostone, а также Name: Live Showcase (Пермь), Samir Kuliev & Misha White (Москва & Пермь). Хэдлайнером шоу станет известный диджей и продюсер Fonarev (Москва). Планируется, что EFEST-2023 станет самым масштабным по площади и длительности. Фестивальное пространство охватит не только спорткомплекс, но и площадь перед ним - здесь будет вторая сцена фестиваля, а также фудкорт и диджейский пульт.

EFEST проводится в пятый раз Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках программы празднования 300-летия Перми.