В Ленобласти из вольера сбежали четыре зубра

Посетителей ООПТ попросили быть внимательными и не подходить близко к животным, а также звонить при их обнаружении на горячую линию дирекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре зубра сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйств Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

"Четыре зубра сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйств Ленобласти. <...> Посетителей особо охраняемой природной территории (ООПТ) просят быть внимательными и не подходить близко к животным, а также звонить при обнаружении зубров на горячую линию дирекции ООПТ", - сообщает пресс-служба администрации.

В комитете уточнили, что животные могут находиться в окрестностях поселков Барышево, Зверево, Шлюз Гремучий, Зеленый мыс, побережья Вуоксы и заказника "Раковые озера". Это Выборгский район области, но животные могут зайти и в Приозерский. Отмечается, что зубры - домашние.