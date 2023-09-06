В Сибири в осенне-зимний период прогнозируют рекорд энергопотребления

Ожидается, что показатель достигнет 30,8 ГВт

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Рекордное потребление мощности на уровне 30,8 ГВт ожидается в энергосистемах Сибирского федерального округа (СФО) в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Это выше исторического максимума, достигнутого в 2012 году, сообщили в пресс-службе АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Объединенного диспетчерского управления Сибири.

"Максимальное потребление мощности в энергосистемах СФО в осенне-зимний период 2023-2024 годов ожидается на уровне 30,8 ГВт, что выше исторического максимума в 29,7 ГВт, достигнутого в Сибирском федеральном округе в 2012 году", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметил глава правления "Системного оператора ЕАС" Федор Опадчий, слова которого приводятся в сообщении, электропотребление в Сибири растет быстрее, чем в среднем по стране. "Так, потребление электроэнергии в СФО в осенне-зимний период 2022-2023 годы по сравнению с более холодным предыдущим периодом увеличилось на 1,9%. В первые восемь месяцев 2023 года наблюдался рост потребления электроэнергии центрами обработки данных, включая майнинг криптовалют, Тайшетским алюминиевым заводом, генерирующими компаниями вследствие прироста выработки ТЭС, предприятиями по добыче и транспортировке нефти, а также химической промышленности и мелкомоторной нагрузки", - процитировала Опадчего пресс-служба.

Данные были озвучены на заседании федерального штаба, посвященного подготовке к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов в СФО под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.