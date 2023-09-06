Красноярский край стал участником федерального проекта "Императорский маршрут"

Соглашение об этом было подписано между Красноярским краем, Министерством экономического развития РФ и фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Красноярский край стал 27-м регионом, который вошел в федеральный культурно-исторический проект "Императорский маршрут". Соглашение об этом было подписано между Красноярским краем, Министерством экономического развития РФ и фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Императорский маршрут" охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом.

"Мы должны на нашем "Императорском маршруте" максимально приблизить человека к его истории <...>. Задача "Императорского маршрута", которую мы будем решать с нашими коллегами в Красноярском крае, - продление пребывания наших туристов, паломников в Красноярском крае", - сообщила на церемонии подписания председатель наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Она отметила, что "Императорский маршрут" позволит краю включиться в программу "Моя Россия". "Путешествия детей по регионам России дают большую возможность для исторического просвещения, и главное - они поймут, каковы масштабы и размеры страны, в которой они живут", - подчеркнула председатель наблюдательного совета фонда.

В свою очередь заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что включение региона в состав "Императорского маршрута" позволит привлечь в регион новых российских и зарубежных туристов. По словам врио губернатора края Михаила Котюкова, социальная миссия фонда - "нести историю" - даст возможность для развития туристического сектора. Он подчеркнул, что одно рабочее место, созданное в туристической сфере, позволяет создать 4-5 рабочих мест в смежных отраслях. "И это новый импульс для развития многих территорий", - подчеркнул он.

Как отметила Громова в беседе с журналистами, следующим этапом может стать присвоение "Императорскому маршруту" в регионе статуса национального туристического маршрута (НТМ). "НТМ дает совершено другие туристические возможности привлечь субсидии, дотации на развитие отдельных объектов. Потому что вот сейчас мы обошли музеи, далеко не везде есть деньги на обновление экспозиций, на покупку новых экспонатов, а когда он становится частью национального проекта, то, соответственно, получает новые возможности [для обновления фондов], новые возможности на привлечение туристических групп, наполняемости туристического маршрута", - подчеркнула она.

Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" был основан в 2011 году в Москве. Фонд занимается реализацией научно-практических программ в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.