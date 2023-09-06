В Екатеринбурге здание нового районного суда планируют построить в декабре 2024 года

Генеральный директор специализированного застройщика "РСГ-Академический" Сергей Ланцов также отметил, что учреждение должно начать функционировать с марта 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Здание для первого в истории России нового районного суда в Академическом районе Екатеринбурга планируется построить в декабре 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор специализированного застройщика "РСГ-Академический" (входит в группу компаний "Кортрос") Сергей Ланцов.

"По планам закончить строительство здания суда [в Академическом районе], этим занимается администрация, декабрем 2024 года. Потому что с марта 2025 года суд должен начать функционировать", - сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автор инициативы Павел Крашенинников сообщил, что первый в истории России новый районный суд появится в Академическом районе Екатеринбурга до 1 марта 2025 года. По его словам, нынешняя система действует на базе созданных в советское время районных народных судов, а открытие отделения в новом районе города происходит в стране впервые.

Академический - крупный градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга. Работы начались в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Строительство будет осуществляться до 2025 года. Академический возводится российским девелопером - группой компаний "Кортрос", которая реализует проекты жилищного строительства в четырех регионах РФ.