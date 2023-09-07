В Кургане завершили модернизацию единственного аэропорта региона

На капитальный ремонт и оснащение было потрачено более 100 млн рублей

ТАСС, 7 сентября. Модернизация аэропорта Кургана имени академика Гавриила Илизарова, длившаяся три года, завершилась, на капитальный ремонт и оснащение было потрачено более 100 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Мы заменили все коммуникации - водопровод, канализацию, всю электрику, <…> заменены все витражи - <…> для этого была демонтирована часть крыши. <…> [Затрачено] более 100 млн рублей", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора аэропорта Дмитрия Коваленко.

Губернатор области Вадим Шумков уточнил, что в дальнейшем планируется расширение маршрутной сети авиагавани в сторону новых южных направлений.

Как отметил Коваленко, за восемь месяцев этого года аэропорт обслужил 102 тыс. пассажиров. Сейчас из Кургана можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут, с аэропортом работают авиакомпании Nordwind, Utair, "Икар", NordStar.

Аэропорт Курган - единственный аэропорт региона, один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь 100 лет назад - в 1923 году.

В Кургане расположен Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова Минздрава РФ , который считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии - в регион приезжают на лечение как жители разных регионов РФ, так и иностранные пациенты, также здесь ведется обучение медиков из различных стран. Аэропорт Кургана назван в честь академика Илизарова.