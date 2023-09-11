На ВЭФ представили первую в России интерактивную игру о Камчатке

С помощью карты можно самостоятельно смоделировать влияние инфраструктурных объектов на экономику, экологию и настроение населения в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Первую в России интерактивную карту Камчатского края, созданную учеными при поддержке "Интерроса", презентовали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). С помощью карты в формате игры можно самостоятельно смоделировать влияние инфраструктурных объектов на экономику, экологию, настроение населения в регионе, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Интерактивно.рф" при поддержке Группы "Интеррос" разработала команда камчатских ученых в сотрудничестве с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком) и музеем "Вулканариум".

"Впервые была подготовлена уникальная интерактивная игра-стратегия с картой Камчатки, в которую ученые вместе с разработчиками заложили основные характеристики региона. Карта работает очень просто. Пользователи видят информацию о Камчатском крае через динамическую интерактивную карту, на которой расположены объекты инфраструктурного развития - фабрики, логистические центры, курорты, жилые массивы. Пользователь может самостоятельно передвигать их в те или иные локации региона, выбирая, на его взгляд, самую выгодную позицию или соседство, при этом видя, как меняется экономическое, социальное, экологическое благосостояние края", - сообщил основатель музея вулканов на Камчатке "Вулканариум" Сергей Самойленко.

Создатели карты пояснили, что в каждом объекте на карте заложены его плановые характеристики - какую экономическую выгоду он принесет региону, сколько рабочих мест откроет, какую поддержку с его помощью получат различные слои населения. На данном этапе карта представляет пользователям общие баллы за прохождение интерактивного этапа, а также общие рекомендации по ответственному бизнесу в регионе. В будущем на платформе будут отражены конкретные показатели влияния каждого объекта на благосостояние и экологию региона.

Игра будет находиться в одном из залов музея вулканов Камчатки. "Мы рассчитываем, что к нам будут приходить школьники, студенты, взрослые люди и с помощью игры знакомиться с тем, как устроена экономика края, почему здесь реализуется именно такие проекты, какой туристический потенциал здесь есть", - пояснил Самойленко. В планах разработчиков вывести игру на федеральный уровень.

Парк "Три вулкана" на карте Камчатки

Отдельное место на интерактивной карте занимает парк "Три вулкана". Он расположен в верхней части долины реки Паратунки, неподалеку от вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. Здесь находится уникальный курорт Сопка Горячая". Проект парка реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" корпорацией "Туризм.РФ" совместно с ключевым инвестором - компанией "Интеррос".

"Опыт создания "Интерросом" горного курорта "Роза Хутор" наглядно продемонстрировал, какой огромный эффект могут иметь проекты комплексного развития территории. Так, общий доход региона только от трех ведущих горных курортов, включая "Розу Хутор", составил 1,7 трлн рублей. Сегодня подобный эффект вполне может и должен быть спрогнозирован на научной основе. Поэтому "Интеррос" выступил партнером этой уникальной разработки, позволяющей, пусть и в игровой форме, наглядно понимать, какой эффект для региональной экономики даст тот или иной проект развития территорий", - отметил на презентации в своем видеообращении директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма Александр Сафонов.

Группа "Интеррос" - одна из крупнейших инвестиционных компаний России. Группа имеет диверсифицированный портфель проектов в сферах горной добычи и металлургии, девелопмента, спорта и туризма, фармацевтики, прямых инвестиций.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.