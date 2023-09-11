"Дальневосточный квартал" появится в границах ТОР "Южная" на Сахалине

Сроки реализации проекта - 2023-2046 годы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Дальневосточный квартал" появится на территории опережающего развития "Южная", для этого ТОР была расширена на 77 га, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "Проект-страна-3" (входит в "Самолет страна") подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о реализации инвестиционного проекта по жилищному строительству в рамках программы "Дальневосточный квартал" на территории Сахалинской области.

"Соглашение оговаривает условия взаимодействия сторон в области реализации программы "Дальневосточный квартал" на территории опережающего развития "Южная" в городе Корсаков Сахалинской области. Объем инвестиций в проект составит 65 млрд 822 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Сроки реализации проекта - 2023-2046 годы. В дополнение к новому жилью общей площадью более 460 тыс. кв. м в Корсакове появятся шесть детских садов, две среднеобразовательные школы, новые объекты торговли и обслуживания населения, десять многоуровневых паркингов, детские и спортивные придомовые площадки. Будет проложена сеть велодорожек и прогулочных пешеходных зон.

"Мы привлекаем строительные компании, предоставляем инвесторам поддержку, чтобы стоимость квартир снижалась. На Дальнем Востоке для успешной реализации инвестпроектов есть ряд инструментов, включая налоговые преференции. Мы готовы их предоставить компаниям, которые будут строить дома, создавать предприятия по производству стройматериалов. Мы хотим, чтобы жилье на Сахалине было красивым, удобным и доступным по цене", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.