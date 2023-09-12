Эксперт: численность амурских тигров в ДФО стабильна, несмотря на гибель тигрят

В округе насчитывается не менее 750 особей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Численность амурских тигров на юге Дальнего Востока остается на уровне прошлого года - не менее 750 особей, несмотря на участившиеся случаи гибели тигрят в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Отдельные специалисты предполагали очень негативный прогноз, но оказалось, что в большинстве районов тигры чувствовали себя нормально, за исключением ряда участков Хабаровского края. На наше удивление, это в том числе оказался Анюйский национальный парк. В дикой природе из 3 рожденных тигрят в среднем выживает 1,7 тигренка, а в Хабаровском крае прошедшей зимой это соотношение было ниже, тигрята гибли чаще. При этом, мы считаем, что, исходя из текущих данных мониторинга, численность тигра не изменилась и находится на стабильном уровне - не менее 750 особей", - сказал Арамилев.

По его словам, по данным на март 2022 года, в России было зафиксировано не менее 750 тигров, которые занимают площадь 206 тыс. кв. км. Чтобы на такой территории посчитать столь разряженную популяцию, нужны значительные средства как человеческие, так и финансовые. Поэтому такие учеты проводятся раз в 10 лет.

"Последний учет был проведен немножко раньше, так как нужно было понимать, какие последствия у африканской чумы свиней. Соответственно, ежегодный мониторинг ведется на одной пятой ареала. Это позволяет нам понимать тенденцию, растет ли численность тигра. И вот пока та тенденция к росту, которая ранее наметилась, она купировалась гибелью молодых особей в Хабаровском крае", - добавил собеседник агентства.

Прошедшей зимой в Хабаровском крае участились случаи гибели тигрят от истощения. Причиной специалисты называют уменьшение численности дикого кабана из-за эпизоотии АЧС. Самкам становится труднее охотиться на более проворных в снегу копытных, из-за чего ее потомству чаще приходится голодать.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.