Эксперт: реставрацию "Владивостокской крепости" нужно начать с самых посещаемых объектов

Директор Федерального музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай отметил, что за прошедшие четыре года музей уже проделал немалую работу, чтобы вписать объекты крепости в нормативное поле

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Реставрацию "Владивостокской крепости" необходимо начать с тех объектов, которые уже вписаны в туристический показ и являются наиболее посещаемыми, рассказал ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Федерального музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, в ведении которого находится комплекс, Виктор Шалай.

"Несомненно, у нас уже сегодня есть объекты, которые вписаны в туристический показ. Это и форт Поспелова, и Новосильцевский комплекс, а также форт №1 и форт №7, которые на сегодня являются самыми эмблематичными и наиболее посещаемыми. Поэтому, исходя из сложившегося внимания горожан и туристов, именно на эти объекты мы обратим внимание в первую очередь. Но и здесь, прежде всего, мы должны получить результат комплексного обследования на предмет их состояния", - сказал Шалай.

По его словам, за прошедшие четыре года музей уже проделал немалую работу, чтобы вписать объекты крепости в нормативное поле, обеспечить необходимыми кадастровыми документами, адресами, зонами охраны. На момент передачи их в ведение музея, в нормативном поле они были никак не отражены. Сейчас эти объекты подлежат комплексному инженерному освидетельствованию, которое должно будет показать их реальное состояние. И только после этого можно будет сказать, какие объекты нуждаются в реставрации в первую очередь, а какие в последнюю.

"Вместе с тем, чтобы никто из нас не занимался самообманом и не думал, что начнутся такие работы немедленно, по мановению волшебной палочки, прямо скажу - путь этот сложный и долгий. Памятник огромный, памятник сложный, следовательно, работа по обследованию и реставрации должна быть очень грамотно распределена на годы вперед", - добавил директор музея-заповедника.

Исторический памятник "Владивостокская крепость" - комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русском в 1877-1917 годах. Крепость состоит из береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. С начала 1990-х годов до принятия их на баланс музеем почти все объекты крепости были оставлены военными частями, и долгое время не имели охранного статуса, что привело к их запустению и разграблению.

В ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел на полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил главу государства дать поручение организовать реставрацию объектов "Владивостокской крепости", а также реновацию исторической части Владивостока. Владимир Путин просьбу поддержал.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.