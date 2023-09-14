Самозанятые репетиторы Липецкой области смогут проводить занятия в библиотеках региона

В библиотеках созданы комфортные условия для репетиторов и учеников

ЛИПЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Самозанятые репетиторы Липецкой области смогут проводить свои занятия бесплатно в двух библиотеках регионального центра. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Наши самозанятые репетиторы смогут исключить одну статью расходов из своей деятельности - арендные платежи, хорошей альтернативой офису станут помещения, которые предоставят областная универсальная научная библиотека и областная юношеская библиотека", - сказал Артамонов.

Он отметил, что в библиотеках созданы комфортные условия для репетиторов и учеников, в частности, есть бесплатный доступ в интернет, удобная мебель и оборудование. "Единственное условие, которое необходимо соблюдать для безвозмездного пользования помещениями - быть зарегистрированным как самозанятый не ранее 1 сентября нынешнего года", - пояснил Артамонов, добавив, что подобную меру поддержки установил областной кабмин.

Губернатор напомнил, что в регионе созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и, что немаловажно, для "нетеневой" занятости. "Граждане, которые не скрывают свои доходы от предпринимательской деятельности, могут получить множество льгот и мер поддержки", - отметил Артамонов.