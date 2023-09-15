В Анапе 22 сентября заложат Императорский парк Русского географического общества

Парк будет разделен на четыре меридиана и займет территорию почти 30 га между улицами Ленина и Адмирала Пустошкина и протянется от Супсехского шоссе до береговой линии

ТАСС, 15 сентября. Торжественная закладка Императорского парка Русского географического общества (РГО) состоится в Анапе 22 сентября. Он станет новой точкой притяжения для туризма и центром публичной деятельности общества, сообщает пресс-служба РГО.

"Это будет масштабный тематический центр для публичной деятельности Русского географического общества. Здесь будут проводить различные фестивали, выставки и лекции, популяризирующие географию, историю и природный потенциал юга России и Анапы в частности. Императорский парк станет самым масштабным городским рекреационным пространством. Здесь установят монументы Николаю I и путешественникам-первооткрывателям, построят храм Николая Чудотворца, создадут спортивные и детские площадки, большой и малый амфитеатры, развитую сеть пешеходных и велодорожек, большую смотровую площадку с видом на живописный берег, спускающийся к морю", - говорится в сообщении.

Масштабный парк обещает стать новой точкой притяжения на туристической карте России. Он будет разделен на четыре меридиана и займет территорию почти 30 га между улицами Ленина и Адмирала Пустошкина и протянется от Супсехского шоссе до береговой линии. Уникальный проект образует единый ансамбль с существующими и планируемыми общественными городскими пространствами: новой набережной протяженностью 1,5 км, Дворцом бракосочетания, Крещенским парком и Ореховой рощей.

"Проект, аналогов которому нет в России, расскажет о деятельности старейшей общественной организации нашей страны и о Николае I, с которым связана идея названия парка. В 1846 году император подписал указ о присвоении Анапе статуса города, а за год до этого учредил Русское географическое общество", - рассказали в пресс-службе.

В церемонии закладки примет участие почетный президент Русского географического общества, обладатель Нобелевской премии, академик Владимир Котляков.

О Русском географическом обществе

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня РГО насчитывает более 22 тысяч членов в России и за рубежом, отделения общества открыты во всех регионах России.