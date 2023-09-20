Томский губернатор заявил, что в России нужно создать систему микроквалификаций

Это может стать частью федеральной программы "Содействие занятости"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Создание в России системы микроквалификаций - введение уровня подготовки, для которых требуются короткие программы обучения - может помочь решить проблему с нехваткой кадров. Это может стать частью федеральной программы "Содействие занятости", сказал журналистам губернатор Томской области Владимир Мазур во время семинара-совещания по подготовке расширенного заседания президиума госсовета "О развитии рынка труда в РФ".

"Мы уже видим, что [закрывать дефицит кадров] можно через микроквалификации и микростипендиатов. [Нужны] обучающие программы, где можно за короткое время обучить или переобучить людей на те или иные профессии, которые сегодня востребованы в данном регионе и в экономике в целом", - сказал Мазур.

По его словам, для этого надо будет немного изменить законодательство и подходы в образовательных учреждениях. По его мнению, это можно сделать частью федпрограммы "Содействие занятости". "Это очень хорошая программа, которая должна продолжать свою работу. <…> Только расширить категорию людей, профессий и направлений", - отметил он.

Кроме того, подобные микроквалификации можно получать в университете, чтобы студенты, не отрываясь от учебы, могли выйти на работу по специальности. Это большой слой населения, который может помочь закрыть потребности в экономике.

Программа "Содействие занятости" входит в нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году. Он также включает такие федеральные проекты как "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей нацпроекта - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни.