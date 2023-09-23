В Вологодской области открыли памятник поэту Николаю Рубцову

Монумент установлен в селе Никольском Тотемского округа

ТАСС, 23 сентября. Памятник поэту Николаю Рубцову торжественно открыли в селе Никольском Тотемского округа Вологодской области, которое сам поэт называл своей духовной родиной, рассказал ТАСС директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

"Памятники поэту поставили сначала в Тотьме в 1985 году, затем в Вологде - в 1998-м, а в селе Никольском никакого памятника не было. <...> Мы решили исправить эту историческую несправедливость, чтобы в самом главном месте вдохновения поэта появился монумент, который мы сегодня открыли. В Никольском были написаны лучшие стихи поэта, туда он приезжал, подолгу жил. Там создан весь золотой фонд рубцовской лирики. Поэт называл эти места своей духовной родиной", - рассказал ТАСС руководитель музейного объединения.

В Никольском работает единственный в России мемориальный музей Рубцова - подразделение Тотемского музейного объединения.

Идею установки памятника в Никольском высказала в 2018 году попечитель музея, председатель комитета по культуре Вологодского землячества в Санкт-Петербурге Тамара Данилова. В прошлом году Тотемское музейное объединение заручилось поддержкой областного департамента по культуре, который выдал грант в 1 млн рублей на создание памятника, примерно столько же выделили музей и администрация Тотемского округа. На объявленный в январе конкурс было подано 19 проектов от 15 скульпторов из Москвы, Петербурга, Вологды, Ростовской и Московской областей. По итогам жюри единодушно одобрило проект вологодского скульптора Николая Жукова (который ранее работал с творческой группой и является одним из авторов Ржевского мемориала Советскому солдату - прим. ТАСС). Памятник отлит из бронзы.

На открытии собралось около 100 гостей. Открытие памятника - главное событие фестиваля "Рубцовская осень", который зародился в 1998 году со встречи поклонников поэта в Вологде. В этом году фестивалю присвоен статус всероссийского.

О поэте

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецк Емецкого района Северного края (ныне Холмогорского района Архангельской области). В 1937 году семья переехала в Няндому, в январе 1941 года - в Вологду, где их застала Великая Отечественная война. Отец был призван на фронт, мать и младшая сестра умерли летом 1942 года, поэтому оставшихся детей распределили в интернаты. С октября 1943 года и до июня 1950 года Николай жил и учился в детском доме в селе Никольском, где он окончил семь классов школы. Сейчас в этом здании находится дом-музей поэта. С 1950 года по 1952 год учился в Тотемском лесотехническом техникуме. В 1969 году окончил Литературный институт и был принят в штат газеты "Вологодский комсомолец". В 1968 году литературные заслуги Рубцова получили официальное признание, и ему в Вологде была выделена однокомнатная квартира.

Рубцов трагически погиб в ночь на 19 января 1971 года, на 36-м году жизни, в своей квартире, в результате бытовой ссоры с начинающей поэтессой Людмилой Дербиной (Грановской), на которой собирался жениться.

В ходе фестиваля "Рубцовская осень" в этом году пройдут экскурсии по рубцовским местам в Тотьме и Никольском, с посещением музеев, традиционный "Рубцовский костер" на берегу реки Толшмы, который проводится теперь дважды в год, летом и осенью.