В Северной Осетии появятся иммерсивные экскурсии по Владикавказу

Они будут начинаться от Осетинской церкви, а завершаться возле памятника Михаилу Булгакову

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Иммерсивные экскурсии по Владикавказу появятся в Северной Осетии, также в республике приступит к работе новый туроператор, сообщила ТАСС врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.

"В Осетии создали нового туроператора "Тактика Тур". Команда будет заниматься развитием активных видов туризма, такие как стрельба, параплайнинг и многое другое. Также в регионе появится новый турпродукт, которого ранее не было. Это иммерсивные экскурсии "Дух города В"!", - сказала Тебиева

По ее словам, в рамках разработанной экскурсии в сопровождении проводника туристы в наушниках погрузятся в атмосферу событий, которые происходили на улочках Владикавказа много лет назад.

Экскурсия будет начинаться от Осетинской церкви, а завершаться возле памятника Михаилу Булгакову. В процессе самой экскурсии будет активная интерактивная программа.

"Хочу отметить, что это важно не только для гостей нашей республики, но и местных жителей. Иммерсивные экскурсии позволят более детально изучить наш город и узнать много нового", - отметила Мадина Тебиева.