В Пятигорске открыли первый в регионе пятизвездочный бутик-отель

Отель состоит из 15 номеров, ресторана "Оранжерея", лобби-бара и комплексного SPA-центра

© Елена Березина/ ТАСС

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Первый на Ставрополье пятизвездочный бутик-отель "Лермонтовские ванны", построенный около 200 лет назад, открыли после реставрации в Пятигорске. Об этом сообщила ТАСС директор отеля Наталья Кравцова.

"Сегодня мы торжественно открыли бутик-отель "Лермонтовские ванны". Это здание было построено в 1831 году и является объектом культурного наследия федерального значения. Около 30 лет оно находилось в заброшенном состоянии. Теперь благодаря инвестору его восстановили, и в центре Пятигорска появился новый отель", - сказала Кравцова.

По ее словам, на реставрацию и ремонтные работы потребовалось около пяти лет. Отель состоит из 15 номеров, ресторана "Оранжерея", лобби-бара и комплексного SPA-центра.

"Была проведена большая работа реставраторами для того, чтобы объект стал таким, какой он есть сейчас. С одной стороны, проведена его реставрация, с другой - объект приспособлен для современного использования. Объекты культурного наследия мало реставрировать, они должны "жить" после реставрации, только так они действительно будут сохранены", - сообщила на церемонии открытия начальник управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анна Конева.

Начальник филиала ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по ЮФО Андрей Шпаков отметил, что "Лермонтовские ванны" - интересный, красивый, самобытный, исторически значимый объект. "Многие помнят, в каком состоянии здание было еще недавно: ванны не эксплуатировались более 30 лет и просто приходили в упадок. Однако благодаря усилиям реставраторов, при контроле Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, при поддержке региональных ведомств и муниципальной власти нам удалось восстановить и привести в порядок этот памятник - как и ряд других на Кавказских Минеральных Водах", - сказал Шпаков.

Лермонтовские ванны (изначально они назывались Николаевскими) расположены в южной части Цветника. Строились ванны под контролем архитекторов братьев Бернардацци. В 2015 году здание было отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии.