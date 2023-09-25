Авторы из 20 регионов примут участие в фестивале детского кино в Саратове

Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Авторы из более чем 20 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана примут участие в X Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского кино "Киновертикаль", который пройдет в Саратове. Об этом ТАСС сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.

"В этом году у нас состоится юбилейный, десятый, международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино "Киновертикаль". В нем примут участие юные киноавторы из более 20 регионов России, а также из дружественных зарубежных стран - Белоруссии и Казахстана. Ребят ждет насыщенная фестивальная программа, в том числе лекции известных кинокритиков, творческие встречи с профессиональными кинематографистами, мастер-классы", - сказала министр.

Фестиваль пройдет 9-13 октября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Как отметила Щелканова, в этом году мероприятие посвящено Году педагога и наставника. "Так, например, в одной из номинаций "В кадре - наставник" будут представлены фильмы, в которых говорится о людях, повлиявших на жизнь и поступки героев или самого автора", - пояснила она.

На локациях фестиваля начинающие юные режиссеры в возрасте до 22 лет смогут показать собственные фильмы, обучиться у известных режиссеров секретам творческого мастерства. По информации организаторов, участников ждут творческие встречи, в частности, с актерами Дмитрием Куличковым, Глебом Пускепалисом и актрисой Светланой Чуйкиной, продюсером Вадимом Быркиным, режиссерами Николаем Коваленко и Савелием Осадчим.

Кроме того, в кинотеатрах Саратовской области в рамках "Киновертикали" пройдут показы новых фильмов, снятых для детской и юношеской аудитории в 2022-2023 годах. После просмотра у зрителей будет возможность проголосовать за понравившуюся ленту.