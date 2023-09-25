В Чувашии планируют построить глэмпинг с монгольскими юртами

До 2025 года предполагается создание семи новых мест для отдыха

ЧЕБОКСАРЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Стилизованный под монгольское поселение глэмпинг с юртами планируется построить в Чувашии по национальному проекту, сообщили в Минэкономразвития республики. До 2025 года предполагается создание семи новых мест для отдыха.

"На территории оздоровительно-спортивной базы "Птичий полет" глэмпинг будет стилизован под аутентичное монгольское поселение. Туристы смогут провести выходные в юрте", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом туристам обеспечат размещение со всеми удобствами.

Уточняется, что каждое из 14 жилых строений сможет вмещать до пяти человек. Кроме того, проект включает кафе с национальными кухнями Чувашии и Монголии, беседки для отдыха, спортивные площадки.

По информации министерства, до 2025 года по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в республике планируется открыть семь новых мест для отдыха. Ранее власти отмечали, что для создания глэмпингов Чувашия получит из федерального бюджета 130 млн рублей.