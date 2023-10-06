Без пластиковых окон и "безумных" расцветок. Как в Кенозерском нацпарке жители меняют дома

В нацпарке "Кенозерский" проходит необычный конкурс — "Хранители традиций". Он предполагает сохранение аутентичного вида северных деревень, преображение облика домов по канонам традиционной северной застройки. Корреспондент ТАСС проехала по нескольким деревням Кенозерья и узнала, почему там не приветствуются крыши небесно-синего цвета, какой ширины нужны для окон наличники, каким цветом выкрасить стены, чтобы дом сочетался с озерным пейзажем. И почему все это — важно

Кенозерье и его жители

Кенозерский нацпарк расположен в юго-западной части Архангельской области. Это огромная территория, максимальное расстояние с юга на север — 72 км, с запада на восток — 27 км. Почти 1,5 тыс. кв. км — размером с два Сингапура. И на всей этой территории — природный и историко-культурный комплекс. В пространстве вокруг Кенозера сохранились многочисленные часовни с "небесами" (специально сконструированный потолочный свод, удерживаемый не промежуточными опорами, а распором деревянных балок каркаса), поклонные кресты, "святые рощи" (их тут несколько десятков, они возникли еще до принятия христианства и считаются местами языческих капищ), старинные жилые и хозяйственные постройки.

В Кенозерье живут люди, здесь сохранилось много деревень, которые развиваются, а их жители не только не уезжают из родных мест, а, наоборот, стремятся сюда вернуться. Парк охраняет не только ландшафты и памятники деревянного зодчества, но и сообщество людей, которое складывалось здесь веками, их традиционные занятия и промыслы. Местным жителям они разрешены — например, рыбная ловля.

— Самое главное, что местные жители максимально включены в деятельность парка, они его главное достояние, они участвуют в его жизни, — говорит исполняющая обязанности директора Кенозерского национального парка Александра Яковлева.

Одна из главных задач парка — соблюсти баланс между охраной заповедной территории и интересами жителей. Как сказано на сайте парка, "Кенозерский национальный парк — поразительный пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природы, взаимовлияния и взаимопроникновения природы и культуры, где просматриваются черты русского мироустройства XVII–XIX веков".

Для сохранения этой гармонии нужно заботиться о, казалось бы, мелочах. Ну подумаешь, пластиковые окна в жилом доме советской постройки или крыша под цвет неба, которое в Кенозерье очень яркое… Но эти "мелочи" очень важны.

История про синюю крышу

Палисадник вокруг дома Татьяны Подосёновой буквально утопает в цветах: тут пурпурные флоксы, розовые гвоздики, оранжевые бархатцы и синие васильки. Сразу понятно, что приветливая хозяйка любит яркие цвета.

Татьяна Подосёнова © Ирина Скалина/ ТАСС

— Да, очень люблю, — подтверждает Татьяна Васильевна и приглашает в дом. Комнаты украшены многочисленными накидками, покрывалами и салфетками, сочетания оттенков которых характерны скорее для Мексики или Перу, чем для Архангельского Севера. Хозяйка вяжет все сама, осваивая самые разные техники народов мира, порой очень сложные. — И всегда прошу, чтобы мне пряжу привезли поярче, а то у нас обычно все такое блекленькое.

Любовь к ярким цветам видна и в доме. Когда появилась возможность его отремонтировать и покрасить, Татьяна Васильевна выбрала ярко-синий и небесно-голубой. Домик стал виден издалека и неожиданно превратился в доминирующий элемент пейзажа… А дом Татьяны Васильевны находится в деревне Вершинино, это центральный населенный пункт, можно сказать, столица Кенозерского национального парка. Напротив домика на высоком холме стоит ключевая достопримечательность Кенозерья — старинная деревянная часовня Николая Чудотворца. Она построена во второй половине XVIII или в начале XIX века. Это очень "воздушная", устремленная ввысь постройка, но по цвету скромная — дерево, потемневшее с годами.

© Ирина Скалина/ ТАСС

От такого соседства в администрации нацпарка "схватились за голову".

— Голубой маленький домик под Никольской часовней разрушает весь ландшафт, разрушает восприятие этой красивейшей деревни Вершинино, — расстроенно говорит Александра Яковлева, рассказывая мне об экспериментальном конкурсе, который парк начал в этом году.

Софинансирование для ремонта по правилам

В феврале обычно проходит конференция местных инициатив "Зимние встречи", на нее собираются жители Кенозерского нацпарка и нацпарка "Онежское Поморье", у них единое руководство. На форуме обсуждается тема, которая сейчас больше всего волнует людей на охраняемых природных территориях. В этот раз решили обсудить застройку. Хоть деревни и заповедные, дома здесь ремонтируют с использованием современных материалов. Строить новые дома тоже не запрещено.

К мероприятию парк издал книгу "Дом в заповедной деревне" о том, как легко можно испортить облик исторического населенного пункта, и о том, как это исправить.

— Сейчас, к сожалению, на севере России облик деревни уничтожается ярким сайдингом, крышами безумных расцветок, пластиковыми окнами без переплетов, которые в рубленых избах выглядят, как зияющие глазницы. А железные заборы! Это просто уничтожение ландшафта деревень! — восклицает Яковлева. — И ты уже не понимаешь, где ты находишься: где-нибудь в дачном поселке под Челябинском или на Русском Севере.

Дело даже не во вкусе людей, они любят свои дома и хотят, чтобы деревни оставались красивыми. Дело больше в доступности материалов и личных предпочтениях. На Севере и правда большую часть года не хватает ярких красок, вот жители и выбирают что-то поярче, чтобы скрасить повседневную серость.

— Мы ведь сами в 1990-е и в начале 2000-х годов совершали ошибки, — вспоминает моя собеседница, которая уже очень давно работает в Кенозерье. — И нам хотелось чего-то яркого, и мы красили свои объекты в желтый, например, цвет. Нам казалось, что это очень красиво. Но мы вовремя это осознали… Сейчас мы показываем пример, как архитектура, как жилые здания, визит-центр, музеи могут выглядеть очень традиционно снаружи, но быть очень современными, комфортными, стильными и классными внутри, то есть тут тоже вопрос выбора и вкуса владельцев.

В итоге несколько лет назад в Кенозерье архитекторы и искусствоведы со всей страны провели обследование всех деревень, на основе которого были подготовлены правила землепользования и застройки для населенных пунктов национального парка. Это документ градостроительного регулирования, который разрабатывается для всех муниципальных образований, но обычно это типовые проекты, не особо учитывающие особенности территории.

© Ирина Скалина/ ТАСС

Документ был принят областным собранием депутатов, это закон, в котором прописаны все нюансы, выделены зоны застройки: жилая, общественно-деловая, рекреационная. В правилах прописаны возможные цветовые решения, этажность, пропорции окон и даже угол уклона кровли для всех населенных пунктов, которые находятся в границах национального парка.

— При этом вариативность достаточно большая, то есть речь идет не о том, чтобы все были одинаковые, а о том, чтобы сохранять именно свойственные этой территории архитектурные традиции. Они достаточно разнообразны.

Сейчас все, кто хочет перестроить свой дом или построить новый, согласовывают проект с национальным парком. А в новой книге есть рекомендации и даже расчеты, сколько нужно средств на то или иное преобразование. В этом году в нацпарке начали эксперимент: объявили конкурс грантов на преображение домов по канонам традиционной северной застройки. Каждая заявка содержала расчеты стоимости необходимых стройматериалов, а также сумму софинансирования, которое должно составить не менее 20% от суммы гранта. Среди изменений: покраска наружных стен, замена окон и кровли, украшение домов резными деревянными наличниками и полотенцами.

— Татьяна Васильевна пришла на эти зимние встречи, я делала презентацию этого конкурса и даже не успела еще закончить, она ко мне подошла и сказала: Александра Вячеславовна, я поняла, что это вы мне все рассказывали, — вспоминает и.о. главы нацпарка.

Было подано более 30 заявок, из них выбрали 10 для воплощения в шести деревнях.

"Пусть дом красивый выделяется"

Усть-Поча — большое село, построено на узком перешейке Щучий Хребет, который отделяет озеро Свиное от устья реки Почи. Дома красиво отражаются в водной глади, подтверждая тезис, что деревни Кенозерья их основатели виртуозно вписывали в ландшафт.

Андрей Аникиев работает в национальном парке водителем, живет в Усть-Поче в родительском доме. Одно время жил в Архангельске, но вернулся — надоело по съемным квартирам мотаться. Родители построили себе небольшой дом неподалеку, а Андрею с семьей предложили поселиться в своем.

Андрей Аникиев © Ирина Скалина/ ТАСС

Дом 1988 года постройки, что называется, без изысков. Андрей обшил его вагонкой, планирует продлить веранду, навес над крыльцом, чтобы не попадали дождь и снег. А на деньги гранта на окна он установит наличники, по фасаду будут резные деревянные полотенца, а под крышей — солнышко.

— Мы увидели, что в национальном парке проходит такой проект, и жена загорелась: "Давай попробуем сделать обналичку, преобразить дом!" Пускай будет выделяться дом красивый. Ну и это была еще мамина мечта — окна с наличниками.

Парк выделил 45 тыс. рублей, около 15 тыс. потребуется на установку, плюс еще деньги на краску. С цветом наличников пока не определились, скорее всего, они будут белыми и будут выделяться на фоне темного дерева.

В XX веке в Усть-Поче проживали знаменитые на все Кенозерье мастера, которые делали лодки и мебель, занимались резьбой по дереву, в том числе для оформления домов и хозяйственных построек. Андрей заказал наличники у односельчанина Юрия Тишинина, который работает с берестой и деревом уже больше 30 лет.

— Это у нас семейное, от отца досталось, он лодки шил, рамы делал, — рассказал Тишинин.

Часть наличников уже готова. Мастер говорит, что работа в принципе не сложная, но надо знать ряд особенностей.

Юрий Тишинин © Ирина Скалина/ ТАСС

— Окна у него большие, поэтому наличники не должны быть слишком узкие, — объясняет Юрий. — Сейчас инструменты позволяют что угодно выпилить. Но всякие слишком тонкие узорчики на улице могут растрескаться и отломиться.

Поэтому учитываются как климатические условия, так и рекомендации, разработанные в нацпарке.

— В нашей книге есть чертежи наличников, которые для нас выполнили архитекторы из Московского архитектурного института, мы специально их пригласили для этого издания, чтобы они самые ценные конструктивные элементы представили там. Чтобы у нас не начали появляться такие среднерусские, скажем так, шикарные наличники. Северная архитектура более сдержанная, — как говорит Александра Яковлева, все эти нюансы очень важны для сохранения классического облика северной деревни.

До конца октября все победители конкурса планируют завершить работы на своих домах. Некоторые не хотят на этом останавливаться и планируют продолжать работать над обликом домовладений.

Домик Татьяны Васильевны по-прежнему будет привлекать к себе внимание. Крыша будет зеленой, а сам дом — салатного цвета. На фасаде останется деревянный олень как из сказки, а на окнах наличники в виде рыбок. Все это вырезал муж хозяйки Анатолий.

© Ирина Скалина/ ТАСС

— Мужа нет уже два года, а наличники он сам делал. Мы с ним рыбаки, поэтому, видите, сверху сделаны рыбы. А что касается цвета дома, раз такое правило, значит, надо подчиняться. А так Саша, ой, Александра Вячеславовна со мной поговорила. Она очень душевная, хорошая, пообщались с ней, и я дала свое согласие. Надо идти навстречу друг другу…

Александра Яковлева отмечает, что окончательные выводы будут делать по результатам эксперимента, но желание продолжить проект есть уже сейчас, и парк постарается найти возможности для поддержки.

— Для нас это очень важно! Это такой опыт, который никогда не происходил в заповедной системе России! Мы прекрасно понимаем, что сохранять памятники архитектуры, не заботясь об окружающем их ландшафте, просто бессмысленно. Не поедут люди смотреть на возрожденные храмы и часовни, если их будет окружать безликая дачная застройка…

Ирина Скалина