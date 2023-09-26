Участники международной школы в Архангельске создадут видеопроекты по туризму

В молодежной школе принимают участие руководители успешных туристических проектов, реализованных в Приморском районе Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 26 сентября. /ТАСС/. Международная школа "Арктическими маршрутами" начала работу в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, сообщает пресс-служба университета. Ее участники создадут видеопроекты о туристических маршрутах региона.

"В САФУ стартовала международная школа "Арктическими маршрутами", - указано в сообщении. - Более 25 студентов российских вузов, в числе которых семь представителей Туркменистана, Индии, Малайзии, в течение трех дней познакомятся с туристическими объектами Архангельской области и примут участие в создании видеороликов о туристических маршрутах в формате "глазами молодежи - для молодежи" под руководством медианаставников".

Это первая школа в университете, посвященная теме туризма. Как отметила руководитель проекта, доцент кафедры философии и социологии Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Наталья Кукаренко, студенты познакомятся с экспертами в сфере туризма и активистами, которые занимаются развитием территорий в Архангельской области.

В молодежной школе принимают участие руководители успешных туристических проектов, реализованных в Приморском районе Архангельской области. Во Всероссийский день туризма, 27 сентября, участники школы отправятся в однодневные экспедиции на островные территории Приморского района: Кегостров, село Вознесенье и деревню Пустошь, чтобы создать видеоролики о развитии туризма в этих арктических локациях.

В качестве наставников выступают режиссер и журналист Анастасия Ломакина, видеооператор и монтажер Илья Труфанов, а также специалист по рекламе и продюсированию игрового и документального кино Марина Фролова. "Я рассказала, что такое видеоконтент и трэвел-журналистика, какие бывают форматы, а они могут быть самые разные: от юмористических до больших и серьезных фильмов. Объяснила, как работают ведущие, как они взаимодействуют со зрителем и дестинацией, местом, о котором они рассказывают. А завтра мы поедем на место и попытаемся воплотить это на практике", - пояснила ТАСС Ломакина.

В заключительный день школы участники покажут свои видеопроекты. Результаты работы участников школы будут использовать в целях продвижения туристического потенциала Архангельской области и развития арктических маршрутов.