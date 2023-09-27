В центре Брянска обнаружили могилу революционера Игната Фокина

Искали могилу революционера под его памятником на улице Калинина больше месяца по просьбе родственников

БРЯНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Могила российского революционера Игната Фокина спустя 104 года после его смерти обнаружена при раскопках в центре Брянска. Об этом сообщила пресс-служба брянской городской администрации.

"В 2023 году, спустя 104 года с момента смерти руководителя борьбы за установление Советской власти в Брянске, фамилия Фокина вновь в центре внимания общественности. <…> Сейчас этап полевых работ завершен. Доступ к склепу засыпан песком. Ведется камеральная обработка полученной информации. Главная цель достигнута - гроб Игната Фокина обнаружен. Впереди большая научная работа", - говорится в сообщении.

Искали могилу революционера под его памятником на улице Калинина больше месяца. Причина - просьба родственников о переносе могилы на Аллею Славы Центрального кладбища в Советском районе, а также строительство новой дорожной развязки на пересечении улиц Горького, Калинина и съезда со Славянского моста. Следующий этап переноса останков - утверждение в Минкульте и СК РФ. Как ранее уточнили ТАСС в горадминистрации, все работы будут проделаны в 2023 году.

Игнат Фокин - руководитель борьбы за установление Советской власти в Брянске, первый председатель Брянского уездного исполкома. Он умер 13 апреля 1919 года, был похоронен в Семеновском сквере. По воспоминаниям современников, на похороны большевика пришли более 20 тыс. человек.