В Ленобласти отреставрировали танк времен Великой Отечественной войны из Мелитополя

Были устранены следы коррозии, обновлены разрушенные ржавчиной часть дна и подшипники, отремонтированы катки, гусеницы, обработан и окрашен корпус внутри машины, а также поставлен новый двигатель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Музей "Битва за Ленинград" имени З. Г. Колобанова в Ленинградской области совместно со специалистами из Российского военно-исторического общества отреставрировали специально привезенный из Мелитополя легендарный танк Т-70. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, отметив, что танк не просто отреставрировали, но восстановили до ходового состояния.

"Сегодняшнее событие - знаковое не только для жителей города Мелитополя, но и для всех нас. Наши коллеги, Ленинградское отделение Российского военно-исторического общества, очень бережно подошли к вопросу реставрации. На танке оставили исторические пробоины от снарядов, при этом танк уже на ходу. Сейчас мы завершаем пуско-наладочные работы, и в середине октября танк поедет обратно в Мелитополь", - сказал Овсиенко.

Сегодня танк впервые за 80 лет прошел своим ходом - именно он в 1943 году с экипажем гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первым вошел в Мелитополь при освобождении города от фашистов. Экипаж танка в том бою погиб, а танк было решено установить на "Братском кладбище", где были захоронены и члены его экипажа. В апреле 2023 года с просьбой отреставрировать танк в РВИО обратились сами жители Мелитополя. Теперь, отреставрированный и отремонтированный, он примет участие в параде в честь 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться 23 октября.

В ходе реставрации специалистам пришлось разобрать и заново собрать танк. Были устранены следы коррозии, обновлены разрушенные ржавчиной часть дна и подшипники, отремонтированы катки, гусеницы, обработан и окрашен корпус внутри машины, а также поставлен новый двигатель.

О музее

Музей располагается на окраине Всеволожска Ленинградской области. Его коллекция начала формироваться в фондах Национального автомобильного музея. В результате поисковых экспедиций накопилось значительное количество техники и предметов периода Великой Отечественной войны, связанных с боями за Ленинград. Автомобильный музей расширил свою тематику и в 2009 году выступил учредителем музея "Битва за Ленинград".