Эксперт: обмелевшее Краснодарское водохранилище сможет восстановиться в период паводков

Причиной явления, которое не является нормой, стали значительный недобор осадков в бассейне Кубани в августе и сентябре

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация с обмелением Краснодарского водохранилища, которое дошло до "мертвого уровня", сможет полностью нормализоваться в период паводков и весенне-летнего половодья. Причиной явления, которое не является нормой, стали значительный недобор осадков в бассейне Кубани в августе и сентябре, а также потребление воды рисосеющими хозяйствами. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" Людмила Волкова.

"Значительный недобор осадков в третьем квартале года, водность ниже нормы плюс потребности хозяйств в воде для выращивания риса, - все это и стало причиной обмеления Краснодарского водохранилища. На сегодняшний день уровень воды в верхнем бьефе водохранилища ниже "уровня мертвого объема" (УМО) на 20 см. Ситуация с восстановлением нормального уровня водохранилища сможет измениться только в период паводков и предстоящего весенне-летнего половодья", - сказала гидролог.

Ситуация на водохранилище может понемногу улучшаться с приходом холодных фронтов и осенних дождей, и тогда уровень воды в водоеме уйдет от "мертвого". По гидрологическому прогнозу приток воды в Краснодарское водохранилище в октябре ожидается ниже нормы. Средний приток за сентябрь составил всего 42% от нормы, пояснила она.

"Конечно же, такое явление не является для Краснодарского водохранилища нормой. Подобная ситуация была в маловодный 2020 год, это не частое явление. Проблемы с малой водностью сейчас наблюдаются и в низовье Волги. Сброс воды через Волгоградский гидроузел осуществляется с расходом около 5 тыс. кубометров в секунду. В дельте Волги по отдельным пунктам уровни воды достигли неблагоприятных значений", - добавила Волкова.

Объем Краснодарского водохранилища из-за малоснежной зимы и засухи в 2020 году снизился до уровня "мертвого", то есть объема, который не позволяет регулировать сток. Службы Росгидромета расценили 2020 год как критически маловодный и засушливый, при этом в бассейне реки Кубани неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка сохранялась с октября 2019 года. Эта ситуация создала угрозу для снижения урожайности кубанского риса - самого конкурентоспособного в мире за счет экологичности.