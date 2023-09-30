На Алтае будут отслеживать ирбисов с помощью беспилотников и ИИ

С помощью БПЛА также планируют устанавливать нарушителей

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 30 сентября. /ТАСС/. Численность популяции снежного барса на территории Республики Алтай планируется отслеживать с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы" рассказал ТАСС первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

"В данный момент здесь [в Горном Алтае] есть три защищенных территории: два заповедника и один национальный парк. Но так как это не вся территория, барс ведь перемещается, есть случаи браконьерства. <…> Мы будем усиливать работу нацпарков беспилотниками для того, чтобы фиксировать нарушителей, а также чтобы можно было наблюдать за численностью ирбиса", - рассказал он.

Цыганов также отметил, что ведомство проводит совместную работу с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) по применению ИИ для распознавания конкретной особи.

"Это будет интересно: если птиц окольцовывают, то мы рассчитываем, что эти технологии позволят нам без вмешательства человека, без нарушения среды обитания наблюдать за барсами. <…> Искусственный интеллект будет установлен на компьютере, а с беспилотника мы будем получать данные - фото- и видеосъемку. Мы будем видеть территорию, понимать, одна и та же особь переходит из одного места в другое или все же это разные особи", - объяснил Цыганов.

Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" проходит 29-30 сентября 2023 года в Республике Алтай на территории всесезонного курорта "Манжерок". Организаторами Форума выступают правительство республики, Фонд Росконгресс и АНО "Центр развития Республики Алтай". В рамках форума пройдут сессии, направленные на освещение важности тематики ноосферного развития, актуальных инновационных экологических инициатив, развития экологического туризма.