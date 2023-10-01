В Ингушетии собрали более 500 мешков мусора с 2 км реки Асса

В субботнике приняли участие не только сотрудники министерства природных ресурсов и экологии, но также сотрудники подведомственных учреждений

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Более 500 мешков мусора собрали участники экологической акции "Вода России" в Ингушетии с 2 км реки Асса на территории сельского поселения Нестеровское, куда местные жители часто приезжают для проведения пикников. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Саварбек Холохоев.

"В рамках экологической акции "Вода России" в Нестеровском было собрано более 500 мешков мусора. Это очень много, особенно с учетом того, что уборка проводилась на почти 2 км прибрежной полосы реки Асса. Это популярная зона отдыха для местных жителей, куда часто приезжают на выходные для проведения на берегу реки пикников", - сказал Холохоев.

По его словам, в субботнике приняли участие не только сотрудники министерства природных ресурсов и экологии, но также сотрудники подведомственных учреждений.

"В уборке прибрежной полосы приняли участие студенты пожарно-спасательного колледжа, представители "Ростелекома", Российского географического общества, Комитета по делам молодежи, неравнодушные жители и волонтеры. Очень рад, что к нашим акциям часто присоединяются молодые люди, потому что формирование у молодежи бережного отношения к экологии - залог сохранения и развития экологии в будущем", - добавил министр.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.